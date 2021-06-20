بعد الحكم على فتيات التيك توك.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة الاتجار بالبشر

طالبت عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة تغليظ عقوبة الاتجار بالبشر بعد انتشار جرائم فتيات التيك توك وخصوصا قضية حنين حسام ومودة الأدهم، قائلة:" إعطاء القاضي سلطة تقديرية لتغليظ العقوبة امر ضرورى لمواجهة هذه الجرائم".

مباحث الانترنت

واكدت “الهوارى” لـ"صدى البلد"، أنها قامت بتوجيه سؤال لوزير الاتصالات حول لماذا لم يتم التعاون مع وزارة الداخلية لوجود مباحث انترنت داخل جميع مديريات الأمن بالمحافظات لمراقبة المواقع التى تنشر العرى والصور الاباحية والفديوهات وغيرها من المواد المنافية للآداب العامة.

واوضحت النائبة انه تم الاستجابة للسؤال الخاص بها وتم إنشاء وحدات مباحث انترنت داخل جميع مديريات الأمن بالمحافظات وخلال الفترة المقبلة لن يكون هناك جرائم من هذا النوع.

وفى سياق متصل، أكدت النائبة أنه تم تغليظ عقوبة زواج الأطفال الذي يعتبر اتجارا بالبشر فهناك آباء كثيرون يقومون بتزويج بناتهن لرجال خليجيين بهدف جني الأموال وكان من الضرورى تغليظ العقوبة.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة حنين حسام عاقبت بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه كما عاقبت مودة الأدهم فتاة التيك توك بالسجن ٦سنوات وتغريمها ١٠٠ ألف جنيه ، وصدر الحكم من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى.

محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم

حضرت المتهمة مودة الأدهم فتاة التيك توك في تمام الساعة الحادية والنصف من ظهر اليوم حيث تم إيداع المتهمة داخل الحجز الخلفي للمحكمة لحين بدء جلسة محاكمتها في قضية الاتجار بالبشر.



وصول مودة الأدهم وتغيب حنين حسام عن المحاكمة

كما حضر أصدقاء مودة الأدهم إلى محكمة الجنايات في تمام الساعة الثالثة عصراً للوقوف بجانب صديقتهم ومؤازرتها في قضية الاتجار بالبشر.

وكانت في الجلسة الماضية دافعت مودة الأدهم عن نفسها أمام المحكمة، قائلة "أنا بقالى سنة محبوسة اترفدت من جامعتى وخسرت كل حاجة فى حياتى، كل ده عشان بعمل فيديوهات.

حنين حسام ومودة الأدهم في قضية الإتجار بالبشر

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.

ووجهت التحقيقات تهمة ارتكاب مودة الأدهم و حنين حسام و3 آخرين، جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.