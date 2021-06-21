عضو القومي للمرأة: الكاتب الصحفي مصطفى أمين هو أول من نادى للاحتفال بعيد الأب.. فيديو

الاحتفال بعيد الأب ليس حديثا مؤكدة أن الكاتب الصحفي مصطفى أمين هو أول من نادى للاحتفال بعيد الأب سنة 1985

قالت جمهورية عبد الرحيم، عضو المجلس القومي للمرأة ، إن الاحتفال بعيد الأب ليس حديثا، وأن الكاتب الصحفي مصطفى أمين هو أول من نادى للاحتفال بعيد الأب سنة 1985، مؤكدة أنه في الماضي فكرة الاحتفال بعيد الأب لم تلق استحسانا وقبولا.



وأوضحت “عبد الرحيم” خلال لقائها في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الاحتفال بعيد الأب يوم 21 يونيو عليه جدلا كبيرا، مؤكدة أن الأب يحتفل به كل يوم في الأسبوع لأنه هو الداعم المادي والمعني مؤكدة انه الأب هو القدوة.



ومن جانبها أضافت داليا فكري مؤسس مبادرة "صرخة" لمناهضة العنف ضد المرأة، أن هناك الكثير من الأطفال لا يؤمنون بتواجد الأب بسبب مشاكل العنف الأسري التي يرونها .



وفي ذلك السياق أكد صاحب أول دعوى قضائية تطالب بالاحتفال بعيد الأب: "الأب هو صاحب الفضل في كل شيء لماذا لا يكون له يوم من اجل إسعاده ، الإباء يتمنون أن يفرحون بيوم واحد ليشعروا بقيمة تواجدهم".