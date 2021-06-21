عاجل
ضبط 5,5 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالشرقية أخبار التوك شو: أحمد أبو الغيط يعلن الحل المناسب لأزمة سد النهضة.. وحقيقة ظهور الموجة الرابعة لـ كورونا سكان عمارات السبعين متر فى الشروق يشكون انقطاع المياه الدائم أخبار التكنولوجيا.. أسهل طرق لنقل الصور بين هواتف الآيفون.. وكيفية تأمين صفحتك في فيسبوك أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف فضيحة لـbeIN SPORT في مباراة الأهلي والترجي.. شكري: نجدد دعمنا للسلطات الانتقالية في ليبيا.. وسلالة دلتا سريعة الانتشار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في الامتحان التجريبي الثالث ..

طلاب الثانوية العامة يتعاملون مع البابل شيت لأول مرة اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوافد طلاب الثانوية العامة على مدارسهم اليوم الإثنين، استعدادا لبدء فعاليات البروفة الثالثة والأخيرة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .


ويؤدي طلاب الثانوية العامة “شعبة علمي علوم”  اليوم الامتحان التجريبي الثالث في مادة الأحياء من 10 صباحا حتى 1 ظهرا  ، كما يؤدي طلاب “ شعبة علمي رياضة”  الامتحان في مادة الاستاتيكا من 10 صباحا حتى 12 ظهرا.

ويتطلب الامتحان التجريبي الثالث نزول الطلاب إلى اللجان يومًا واحدًا للتعرف على اللجنة واختبار استخدام البابل شيت.

txt

تنبيه عاجل من وزير التعليم لطلاب مدارس اللغات بشأن البروفة الاخيرة لـ امتحانات الثانوية العامة

txt

وزير التعليم: كردون أمني لمنع تجمعات الأهالي حول لجان امتحانات الثانوية العامة

وسيتم استكمال باقي امتحانات الثانوية العامة التجريبية من المنزل لتقليل أوقات الحضور بالمدارس تجنبًا لجائحة كورونا.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، خبرا عاجلا لطلاب الثانوية العامة، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق البروفة الثالثة والاخيرة لـ امتحانات الثانوية العامة .

 قال وزير التربية والتعليم: “في الامتحان التجريبي الثالث (والذي يبدأ غدا ان شاء الله) سيستلم طلاب مدارس اللغات امتحانات المواد العلمية والرياضيات بلغة الدراسة فقط”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “أما في الامتحان النهائي سوف نوفر الاسئلة بلغة الدراسة + اللغة العربية لمن يرغب في التعريب”.
 


الإجابة على البابل شيت والتابلت

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الامتحان التجريبي الثالث المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة من اليوم الاثنين ، سيتم عقده على التابلت والبابل شيت مثل الامتحان النهائي.

وقال وزير التربية والتعليم إن الحضور في هذه الامتحانات التجريبية سيكون يوما واحدا فقط في المدارس، للتعرف عليهما، وسيتم تكملة باقي المواد من المنزل من خلال الامتحانات من موقع الوزارة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم نشر تعليمات بخصوص طريقة التعامل مع البابل شيت على موقع وزارة التربية والتعليم قريبا.

أهداف البروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامة 


- التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس.

- تحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات التجريبية الماضية.

- التعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد.

- توفير فرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة وطريقة الحل على (البابل شيت).

و يحضر الطلاب (الذين تسلموا جهاز التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية أحد أيام (الاثنين 21/6/2021 "للشعبة العلمية"، أو الثلاثاء 22/6/2021 "للشعبة الأدبية").

كما يحضر الطلاب (الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية يوم (الأربعاء الموافق 23/6/2021).
 

الثانوية العامة البروفة الثالثة امتحانات الثانوية العامة الامتحان التجريبي الثالث الطلاب

ترشيحاتنا

أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 21-6-2021

طلاب الثانوية العامة يتعاملون مع البابل شيت لأول مرة اليوم

أخبار الرياضة.. موعد التفاوض مع بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك.. رحيمي يعترف بوجود مفاوضات مع الأهلي

حدث ليلا.. أبو الغيط يعلن الحل المناسب لأزمة سد النهضة.. حقيقة إضافة المواليد لبطاقات التموين.. الأرصاد تعلن بدء فصل الصيف اليوم

برقم الجلوس.. ننشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالمحافظات

أخبار التكنولوجيا.. أسهل طرق لنقل الصور بين هواتف الآيفون.. وكيفية تأمين صفحتك في فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

الذهب ينهار.. 44 جنيها انخفاض ومفاجأة في أسعار عيار 21 اليوم الإثنين في مصر

سعر الدولار فى البنوك اليوم الاثنين 21-6-2021

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

رسميا.. بدء فصل الصيف اليوم وهذا ما سيحدث للطقس في الـ 3 أشهر القادمة

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

احذر ترك باب غرفة الأطفال مفتوحًا أثناء نومهم.. خبيرة توضح السبب.. صور

صدمة لـ إكرامي .. مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

تتبعه حتى المنزل.. شاهد سنجاب بري يتعلق بطفل ويرفض الرحيل.. صور

شاهد.. لحظة ظهور قمر الفراولة النادر آخر بدر عملاق لعام 2021

أثناء انتظار العالم لآخر بدر عملاق.. موعد ظهور قمر العسل وسبب تسميته.. صور

فيديو

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ