“صبار هوديا”.. أخصائي تغذية علاجية يكشف طريقة علمية للتخسيس

قال الدكتور محمد رحيم، أخصائي التغذية العلاجية، إن خسارة الوزن تعني خسارة الدهون والعضلات.

وأضاف "رحيم"، خلال حواره مع برنامج "تتبيلة" المذاع عبر قناة “صدى البلد"، علميا المفترض خسارة كيلو من العضلات مقابل 4 كيلو من الدهون.

ونصح الدكتور محمد رحيم أخصائي التغذية، بصبار يدعى “صبار هوديا” الذي ينمو في جنوب إفريقيا بـ استخدامه للتخسيس، بعد إضافته للبرتقال والدهون.

وكان الدكتور محمد رحيم أخصائي التغذية، أكد فى حلقة سابقة أن القيام بعملية التخسيس لأصحاب السمنة في غاية الأهمية وخاصة السمنة المفرطة.

وأضاف أخصائي التغذية، "الشخص لما يخس بيصغر وشكله بيبقى مختلف والأفضل بلا شك من حيث المظهر".

وأشار الدكتور محمد رحيم أخصائي التغذية، إلى أن الجهاز اللمفاوي هو مصرف كل السوائل في الجسم، مضيفا أن "المرارة" لها دور هام في هضم الدهون.

وتابع الدكتور محمد رحيم أخصائي التغذية، أن شوربة الخرشوف مهمة جدا وتعمل على اذابة للدهون في مناطق معينة في الجسم، لافتا إلى أن هناك مادة مستخرجة من فول الصويا تعمل على أيضا على إذابة الدهون.

وأكمل أخصائي التغذية العلاجية، أن العلم تطور ووصل إلى زيادة نسبة المواد الفعالة في السنتيمتر الواحد من الأدوية، مستدركا أن نبات الخرشوف يستخدم في عملية إذابة الدهون.





وأكد الدكتور محمد رحيم أن الخرشوف مفيد لمرضى الكبد الدهني و الكوليسترول، لافتا إلى أنه يتم سلقه أو عمله في شوربة خضار.

وقال الدكتور محمد رحيم، إن جلسات الـPCS من الضروري أن تجري 3 مرات في الأسبوع، بحيث تكون مدة كل جلسة نصف ساعة، من أجل الحصول على نتيجة فعالة، من أجل الحصول على نتيجة فعالة، مضيفًا: " كأنك بتشرب فنجان قهوة".





ولفت إلى أن تقنية الميزو تشوك هي الفيرجن الأقوى والأحدث من تقنية الميزوثيربي التي تعتمد على حقن مواد معينة لإذابة الدهون، وهي فعالة بصورة كبيرة في خفض الوزن.



ونوه خبير التغذية العلاجية، إلى أن الخرشوف يصرف الدهون من الجسم بسرعة شديدة وتظهر النتيجة في عدة أيام بدلاً من أسابيع، كما أن الخرشوف يعمل على شد الجلد، وهذا الأمر لا يتوفر في الكثير من المواد.