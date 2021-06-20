وزير الأوقاف: "فتح دورات المياه فى المساجد مش شغلي"

أكد د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن قرار فتح دورات المياه بالمساجد ليس من اختصاص وزارة الأوقاف، لكن من اختصاص وزارة الصحة، وإذا رأت فتحها سيتم التنفيذ فورا.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار الوطني المفتوح مع قيادات حزب مستقبل وطن، بمقر الحزب بالقاهرة حول مفهوم أعمدة بناء الدولة المصرية والأسس والمرتكزات التي تقوم عليها الدولة المصرية في كل المجالات.



وأكد وزير الأوقاف أن دورات المياه بيئة خصبة للفيروسات وقرار الصحة هو الملزم لنا، قائلا: "فتح دورات المياه فى المساجد مش شغلي".



ويشارك في الندوة عدد من قيادات حزب مستقبل وطن ونوابه، أبرزهم المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام، نائب أول رئيس الحزب، وأمانات المحافظات، وعبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ومحمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

ورحب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل الوطن والنائب الأول له، وزعيم الأغلبية البرلمانية، بتواجد الوزير في ندوة حزب مستقبل وطن.

يأتي ذلك في ضوء ورش العمل التي تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات ونواب وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، والتطرق لجميع القضايا التي تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائمًا.

وأكد زعيم الأغلبية أن ورشة العمل "أعمدة بناء الدولة" كما تحمل وفق عنوانها كثيرا من الأهمية بشأن صناعة الوعي، من جانب مجلس الوزراء وكل وزارة ودورها في هذا الملف، وخاصة وزارة الأوقاف التي يتابع الجميع أدائها فى صناعة الوعي، مشيرا إلى أن الجميع يتابع أيضا الوزير والعالم محمد مختار جمعة وهو المقرب من جميع النواب بجهده على أرض الواقع.

وأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن ورشة عمل "أعمدة بناء الدولة" تمثل لقاء مهاما مع شخصية دينية ووطنية تتفاعل مع كل ما يهم المواطن والوطن داخليا وخارجيا، وهو الدكتور محمد مختار جمعة.



فيما أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن وزير الأوقاف حمل على كتفيه توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الخطاب الديني المعتدل وما تضمنته هذه المهمة من مسئولية كبيرة مؤكدا أن الجميع يتابع جهده على مستوى الجمهورية.