خبيرة: جهاز المشروعات الصغيرة يساعد الشباب على تخطي مشاكل الاستثمار

قالت هناء الهلالي، نائب رئيس المؤسسة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن جهاز المشروعات الصغيرة يساعد الشباب على تخطي جميع العقبات الخاصة بالاستثمار بافتتاح المشروع، من خلال تسهيل استخراج البطاقة الضريبية وجميع تراخيص المشروع من شباك واحد.

وتابعت "الهلالي"، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن هناك دراسات جدوى جاهزة في جهاز المشروعات الصغيرة سواء مشروعات الدواجن أو أي مشروع آخر، كما أن هذا الجهاز يعمل على تدريب الشباب على إدارة المشروعات.



وأشارت إلى أن الجهاز يساعد الشباب على تسويق منتجاتهم حتى لا يتعرض المشروع للتعثر من خلال المشاركة في المعارض أو التسويق الإلكتروني الذي زاد بشكل كبير بعد أزمة كورونا.



وينشر "صدى البلد" 5 خطوات للحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبدء في إنشاء مشروع صغير، كالآتي:

أولًا: مشروعية المشروع المراد تنفيذه

يمول جهاز تنمية المشروعات جميع أنواع المشاريع الصغيرة الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة.

ثانيًا: اشتراطات شخصية

- السن: أكبر من 21 عامًا، كامل الأهلية.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء أو التأجيل.

ثالثًا: الضمانات المطلوبة

حسن السمعة والجدية.

- ضامن شخصي حسن السمعة.

رابعًا: المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات

الاتصال على الخط الساخن رقم 16733 لمعرفة عنوان المكتب الإقليمي للصندوق الاجتماعي في محافظة المستفيد والتوجه إليه، لمناقشة المسئولين حول فكرة المشروع والحصول على استشارات فنية و استرشادية ودراسات جدوى خاصة بالمشروع.

خامسًا: الدورة المستندية

بعد الاتفاق مع المسئولين في المكتب الإقليمي للجهاز على دراسة الجدوى، يتيح الجهاز لصاحب المشروع منظومة الشباك الواحد لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية من خلال المكتب واستكمال المستندات المطلوبة لتنفيذ المشروع، إضافة إلى التمويل المطلوب.