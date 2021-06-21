عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاب يدشن قناة على "تليجرام" لنشر صور خادشة للسيدات.. شاهد

صدى البلد

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” العديد من المنشورات  لـ بعض الفتيات يعبرن عن خوفهن بسبب قيام شاب بـ تدشين قناة على تطبيق “تليجرام”  لنشر صور السيدات والفتيات دون علمهن، وأثناء سيرهن في الشوارع. 

 

ويقوم صاحب القناة الذى يتعمد التركيز على أجزاء معينة من أجسادهن، خلال التقاطه الصور بوضع عبارات بذيئة يرفقها بصور الفتيات ، ومن ثم نشرها للمشاركين في القناة.

 

وأظهرت الصور التي نشرها صاحب القناة المجهول، فتيات  في أماكن مختلفة مثل  النادي، الشوارع العامة والمواصلات،الأسواق حيث يتربص في تلك الأماكن لالتقاط الصور خلسة، دون أن تنتبه السيدات والفتيات له، لتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي .

 

وبالبحث عن القناة، تبين أن نشاطها بدأ منذ 2019 حتى يومنا هذا، وبها أكثر من 2900 مشترك.

عقوبة صاحب قناة «التليجرام»
 

 قضت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار عمرو مختار، بمعاقبة موظف بمطار القاهرة بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بسمة بشاي وتصويرها صورًا ذات طبيعة جنسية، وأمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة.

رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام أول أمس تداول تصوير أذاعته فتاة بموقع للتواصل الاجتماعي تضررت فيه من شخص صورها على نحو نال من حُرمتها.

وقالت النيابة العامة في بيان لها إنه في صباح اليوم التالي تلقت بلاغًا من الفتاة ضد موظف بميناء القاهرة الجوي لتصويرها خلسة أثناء إنهائها إجراءات وصولها بميناء القاهرة الجوي«.

 

 

متحرش المطار

ترشيحاتنا

مونوريل العاصمة الادارية الجديدة .. كل ما تريد معرفته عن وسيلة نقل مليون شخص يوميا

منها بر الوالدين.. أعمال لها ثواب الحج والعمرة.. مركز الأزهر يبين

بزرع رحم.. ذكور الفئران تلد بدلا من الإناث في دراسة مثيرة للجدل|صور

احذر ترك باب غرفة الأطفال مفتوحًا أثناء نومهم.. خبيرة توضح السبب.. صور

الصحة تكشف موعد إنتاج أول لقاح كورونا في مصانع فاكسيرا .. فيديو

كوبا أمريكا.. فنزويلا تفرض التعادل على الإكوادور 2-2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

التموين: لا يوجد إضافة مواليد في الوقت الحالي لبطاقات التموين .. فيديو

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

تعليق غريب من بيراميدز بعد التعادل مع الرجاء المغربي

صدمة لـ إكرامي .. مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

ادعى أنه رجل اعمال خليجي.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد حبة البركة مع العسل ..أبرزها تحسين خصوبة الرجل والمرأة وتعالج كورونا

أمام المعازيم.. عروسان يحلقان شعرهما خلال حفل الزفاف.. فيديو

عيد الأب 2021 .. سر إعلانه وطرق الإحتفال به

طريقة عمل الزيتون المخلل .. 5 وصفات مختلفة

فيديو

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ