شاب يدشن قناة على "تليجرام" لنشر صور خادشة للسيدات.. شاهد

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” العديد من المنشورات لـ بعض الفتيات يعبرن عن خوفهن بسبب قيام شاب بـ تدشين قناة على تطبيق “تليجرام” لنشر صور السيدات والفتيات دون علمهن، وأثناء سيرهن في الشوارع.

ويقوم صاحب القناة الذى يتعمد التركيز على أجزاء معينة من أجسادهن، خلال التقاطه الصور بوضع عبارات بذيئة يرفقها بصور الفتيات ، ومن ثم نشرها للمشاركين في القناة.

وأظهرت الصور التي نشرها صاحب القناة المجهول، فتيات في أماكن مختلفة مثل النادي، الشوارع العامة والمواصلات،الأسواق حيث يتربص في تلك الأماكن لالتقاط الصور خلسة، دون أن تنتبه السيدات والفتيات له، لتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي .

وبالبحث عن القناة، تبين أن نشاطها بدأ منذ 2019 حتى يومنا هذا، وبها أكثر من 2900 مشترك.

عقوبة صاحب قناة «التليجرام»



قضت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار عمرو مختار، بمعاقبة موظف بمطار القاهرة بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بسمة بشاي وتصويرها صورًا ذات طبيعة جنسية، وأمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة.

رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام أول أمس تداول تصوير أذاعته فتاة بموقع للتواصل الاجتماعي تضررت فيه من شخص صورها على نحو نال من حُرمتها.

وقالت النيابة العامة في بيان لها إنه في صباح اليوم التالي تلقت بلاغًا من الفتاة ضد موظف بميناء القاهرة الجوي لتصويرها خلسة أثناء إنهائها إجراءات وصولها بميناء القاهرة الجوي«.