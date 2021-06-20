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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سد النهضة.. أبو الغيط: مجلس الأمن لن يتخلي عن مسئولياته لتحقيق الأمن والسلم الدوليين

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن الجامعة العربية شكلت لجنة في نيويورك تضم السعودية والاردن والعراق ومندوب الجامعة لتنسيق الطرح العربي بشأن سد النهضة أمام مجلس الأمن مع مصر والسودان .


وأضاف أبو الغيط، في حوار الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إن مناقشة أزمة السد الإثيوبي في مجلس الأمن ربما تحتاج إلى تصويب من أعضاء المجلس، لذلك يجب أن تتبني إحدى الدول الأعضاء بمجلس الأمن طلب مصر والسودان لمناقشة ملف السد.
 

وتابع الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن مجلس الأمن  لا يستطيع التخلي عن مسئوليته لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، مستدركا أن هناك تهديد للأمن والسلم الدوليين بسبب أزمة السدود التي قد تتطور إلى مواجهة تؤدي إلى عدم الاستقرار.


وتوقع  الأمين العانم، أن يكون هناك جلسة يعقدها مجلس الأمن لمناقشة ملف السد الإثيوبي، موضحا أن الجامعة ترفض أي أجراء أحادي تقوم به إثيوبيا لتهديده الأمن المائي


وأكمل أن المزاعم الإثيوبية عن وجود صدام عربي افريقي غير صحيح ومحاولة منها للحصول على الدعم الإفريقي، موضحا أن ثلث العالم العربي يقيمون في قارة إفريقيا.
 

ووصف ادعاءات إثيوبيا بحدوث صدام بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي بأنه "فكرة خايبة"، وهناك تعاون مستمر وتنسيق استراتيجي بين الجامعة والاتحاد الافريقي.


فيما أشاد الإعلامي أحمد موسى، بـ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، مؤكدا أنه رجل حضر المواقف الصعبة في التاريخ المصري من حرب أكتوبر إلى ثورة 30 يونيو.


وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن محمد أبو الغيط رجل محب لثورة 30 يونيو، وتحدث عن دعمة للثورة وهو من الرجال الذين تحدثوا وقت الشدة .


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه تحدث وقت الشدائد أثناء حكم الجماعة الإرهابية للبلاد، لافتا إلى أن أحمد أبو الغيط مواطن مصري يدافع عن بلد وعن العالم العربي من خلال عمله في جامعة الدول العربية.


وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن أحمد أبو الغيط رجل من الناس الذين نقدر مواقفهم وهو شخص محترم مدافع عن وطنة طيلة تاريخه السياسي، مستدركا أن :"ابو الغيط ليس رجل ملاوع ويقول الحقيقة دون أي مشكلة ولا يخاف ويحب وطنة".

 

الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي أحمد موسى أحمد أبو الغيط جامعة الدولة العربية أزمة السد الإثيوبي

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