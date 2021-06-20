سيمون ناعية المخرج هاني جرجس فوزي: "الله يرحمه "

نعت الفنانة سيمون، المخرج والمنتج هاني جرجس فوزي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد 20 يونيو.



ونشرت سيمون صورة للراحل هاني جرجس فوزي، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "وفاة المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي …. الله يرحمه يارب".



وتوفى اليوم الاحد ، المنتج والمخرج هاني جرجس فوزى حيث تم تشييع جنازته بحضور أسرته وأصدقائه .



وكان المخرج والمنتج السينمائي هاني جرجس فوزي نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورا أعلن فيه عن عودته للعمل السينمائي، بعد فترة توقف وصلت إلى عشر سنوات، منذ أن قدم آخر أعماله الإنتاجية والاخراجية للسينما، من خلال فيلم "بدون رقابة" الذي قام بإنتاجه وإخراجه عام 2009.



يشار إلى أن هاني جرجس فوزي بدأ مشواره الفني كمنتج سينمائي، ثم اتجه إلى الإخراج فقدم أفلام "بدون رقابة، أحاسيس، جارسونيرة".



وهو نجل المنتج الكبير جرجس فوزي والذي قدم العديد من الأعمال الناجحة المميزة في السينما المصرية، وجاء سر تميزها من أنه تعلم الكثير على يد عمالقة الفن داخل مصر وخارجها.

والده قام بإنتاج ما يقرب من 30 فيلما وأشهرها التوت والنبوت، الزمن والكلاب، الراقصة والطبال، المجهول، وغيرهم من الأعمال التي لها تاريخ فى السينما المصرية، ومازال الجمهور يحب أن يراها.



هاني جرجس فوزى لديه أخ وأخت ، حيث أن شقيقه هو المخرج الراحل أسامة فوزي، صاحب روائع بحب السيما وبالألوان الطبيعية والذي توفي يوم 8 يناير عام 2019، أما شقيقته عفاف ففضلت الابتعاد عن الوسط الفني.

تعلم هاني جرجس فوزى من والده الكثير مثل احترام الناس وأن يكون لديه إتقان في عمله، وأن لا يقبل أي عمل، كما تعلم منه الكرامة والحفاظ على الكلمة.

توفى والده وهو في 26 من عمره حيث كان يبدأ الاعتماد على نفسه وبداية العمل معه كمساعد مخرج.

تربي في السينما بين كبار الفنانين والفنانات من بينهم ” رشدي اباظة ” و ” نادية لطفي “، وأحب الإنتاج لأنه مهنة والده.