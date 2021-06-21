ضبط خامات مجهولة المصدر داخل مصنع شيكولاتة بالغربية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (64800 قطعة شيكولاتة "منتج نهائى" مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية – 2,2 طن "لبن بودرة – سكر حر – بودرة كاكاو" مستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر" ) ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وتبين أنه كان يتم التجهيز لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، حيث تم ضبطها بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الشيكولاتة "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.