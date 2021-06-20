تتحرك في وقت ما.. الجامعة العربية تكشف تدخل المؤسسة العسكرية الأمريكية على خط أزمة سد النهضة

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن الجامعة العربية ترفض ما يحدث من اعتداءات إثيوبيا في حق السودان، مضيفا أن ميليس زيناوي وقع عام 1993 مع مصر أكد التزامها بالاتفاقية المائية بين البلدين.



وأضاف أبو الغيط، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن المجتمع الدولي لديه القدرة على إعلان موقفه من أزمة السد، مشيرا إلى أن لأول مر تدخل المؤسسة العسكرية الأمريكية على خط أزمة سد النهضة.

وأكد أن تصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية بشأن السد قرأته بأن أمريكا ستتحرك في لحظة ما، متابعا أنه لابد من الوصول إلى حل في قضية السد الإثيوبي بتواجد اطراف دولية.



وتابع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن إثيوبيا بها حاليا مشاكل داخلية وهشاشة ونزاعات عرقية كثيرة، مؤكدا أن الحكومة الاثيوبية الحالية تسعى إلى الصدام مع الخارج والمجتمع الدولي.



وتابع أن قرار وزراء الخارجية العرب بالدوحة أكد أن قضية نهر النيل لمصر والسودان هى جزء من الامن القومي العربي، جماعة الدولة العربية تشاند دولتي المصب وطلبت من مجلس الأمن عقد جلسة لبحث ملف السد الإثيوبي.





وتابع أبو الغيط، أن قرار وزراء الخارجية العرب بالذهاب لمجلس الأمن لدعم التحرك المصري والسوداني للمنظمة الأممية، لافتا إلى أنه ربما تقدم مصر والسودان طلبا لمجلس الأمن لمناقشة أزمة السد الأثيوبي.

وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إنه الجامعة العربية شكلت لجنة في نيويورك تضم السعودية والاردن والعراق ومندوب الجامعة لتنسيق الطرح العربي مع مصر والسودان .



وأضاف أبو الغيط، أن ربما يحتاج مناقشة أزمة السد الإثيوبي إلى تصويب من أعضاء المجلس، موضحا أن يجب تبني أحدى الدول الأعضاء بمجلس الأمن طلب مصر والسودان مناقشة ملف السد.



وتابع الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن لا يستطيع مجلس الأمن التخلي عن مسئوليته لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، مستدركا أن هناك تهديد للأمن والسلم الدوليين بسبب أزمة السدود التي قد تتطور إلى مواجهة تؤدي إلى عدم الاستقرار.



وتوقع الأمين العام، أن يكون هناك جلسة يعقدها مجلس الأمن لمناقشة ملف السد الإثيوبي، موضحا أن نرفض أي أجراء أحادي تقوم به إثيوبيا لتهديده الأمن المائي.



وأكمل أن المزاعم الإثيوبية عن وجود صدام عربي افريقي غير صحيح ومحاولة منها للحصول على الدعم الإفريقي، موضحا أن ثلث العالم العربي يقيمون في قارة إفريقيا.



فكرة خايبة ادعاءات إثيوبيا بحدوث صدام بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي، وهناك تعاون مستمر وتنسيق استراتيجي بين الجامعة والاتحاد.

فيما أشاد الإعلامي أحمد موسى، بـ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، مؤكدا أنه رجل حضر المواقف الصعبة في التاريخ المصري من حرب أكتوبر إلى ثورة 30 يونيو.



وأضاف موسى، أن محمد أبو الغيط رجل محب لثورة 30 يونيو، وتحدث عن دعمة للثورة وهو من الرجال الذين تحدثوا وقت الشدة .



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه تحدث وقت الشدائد أبناء حكم الجماعة الإرهابية للبلاد، لافتا إلى أن أحمد أبو الغيط مواطن مصري يدافع عن بلد وعن العالم العربي من خلال عمله في جامعة الدول العربية.





يستضيف الإعلامى أحمد موسى، أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، فى حوار خاص مساء اليوم الأحد، ببرنامج “ على مسئوليتى ” المذاع على فضائية “ صدى البلد ” ، في الثامنة مساءً ، للتعرف على دور جامعة الدول العربية فى دعم الوصول إلى اتفاق عادل بشأن قضية السد الأثيوبى ، وكيف يرى إتهامات إثيوبيا انحياز الجامعة العربية لمصر والسودان .