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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي لبايدن يدافع عن نهج بوتين بعد عودة السفير الروسي إلى واشنطن

بايدن وبوتين
بايدن وبوتين

عارض مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، اليوم الأحد ، الانتقادات الموجهة إلى اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين، وأصر على أن بايدن أحرز تقدمًا مهمًا في التعامل مع نظيره الروسي.

وأدان الجمهوريون قمتهم في جنيف لأنها منحت بوتين فوزًا في العلاقات العامة وحذر مسؤول استخباراتي سابق من أن ذلك قد يشجع شي جين بينج من الصين.

لكن في إشارة إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية، ظهر أن السفير الروسي في واشنطن كان في طريقه للعودة لتولي منصبه بعد استدعائه إلى موسكو في أبريل.

قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، إن الرئيس حصل على نظرة ثاقبة لآراء بوتين خلال قمتهما.

وأضاف في تصريحات لـ مذيع جورج ستيفانوبولوس لشبكة ABC: أود أن أقول إن الرئيس بايدن سمع بالفعل من الرئيس بوتين، بعض البيانات المهمة حول كيفية نظره إلى العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا وقضايا معينة فيها بشأن الاستقرار الاستراتيجي ، وعلى الإنترنت وفي مجالات أخرى''.

لكن الرئيس بايدن كان واضحًا تمامًا منذ البداية أنه يريد أن يكون لديه مساحة، ليتمكن من التعامل بشكل مباشر وسري وصريح مع الرئيس بوتين، ثم تحديد ما إذا كانت الإجراءات التي ستتخذها روسيا في الأشهر المقبلة. 

وتتطابق مع المناقشات التي جرت في جنيف.

ووصل بايدن إلى الاجتماع بقائمة طويلة من الشكاوى لبوتين.

وكان من المتوقع مناقشة ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ، والتدخل في الانتخابات الأمريكية ، وإيواء مجرمي الإنترنت ، وتسميم السياسيين المعارضين ، والجهود العامة لزعزعة استقرار المنافسين الإقليميين.

لكن تم الكشف عن عمل التوازن الدبلوماسي الصعب عندما فقد بايدن رباطة جأشه مع أحد المراسلين الذي سأل كيف يمكن أن يكون واثقًا من أن بوتين سيغير سلوكه بعد قمتهما.

ورد بقوله: “لست واثقًا من أنه سيغير سلوكه”.

وتساءل "ماذا بحق الجحيم ، ماذا تفعل طوال الوقت؟ متى قلت أنني واثق؟

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