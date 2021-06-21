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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمام المعازيم.. عروسان يحلقان شعرهما خلال حفل الزفاف.. فيديو

عروس
عروس

بدلا من رقصة سلو مذهلة أو نظرة أولى مؤثرة، قرر عروسان مفاجأة الضيوف بشكل مختلف تماما، فقد قام الزوجان بحلق شعرهما خلال حفل الزفاف وطلبا من الضيوف التبرع لهما بالنقود.

 

تضامنا مع والدة العريس المصابة بالسرطان، قام عريس في الفلبين بحلق شعر عروسه، كما قامت العروس بالمثل، وطلبوا من جميع الضيوف التبرع بالنقود بدلًا نن النقطة من أجل المساعدة في العلاج.

 

في مقطع فيديو حقق آلاف المشاهدات عبر تطبيق TikTok، يجلس العريس الفلبيني على كرسي بينما وققت العروس تحلق رأسه في وسط الصالة، فيما وضع طاقم الخدمة قطعة قماش أسفل الكرسي ليسقط الشعر عليها.

 

استخدمت العروس وزوجها الجديد حفل زفافهما لحلق رؤوس بعضهما البعض تضامنا مع والدة العروس التي تكافح مرض السرطان.

 

حقق مقطع الفيديو، الذي شاركته العروس على TikTok، 3.8 مليون إعجاب وتمت مشاركته 29700 مرة.

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