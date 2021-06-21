حرب كلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الثلاثي .. والعوضي يخرج عن صمته .. القصة الكاملة لخلاف ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج وبوسي شلبي

حرب كلامية بين الثلاثي

ياسمين عبد العزيز ترد

محمد حلاوة وشقيقته يردان على ياسمين

العوضي يخرج عن صمته

ما زالت أصداء الحلقة الخاصة التي ظهرت فيها الفنانة ريهام حجاج مع الإعلامية بوسي شلبي على قناة “المحور ” تتوالى، إذ عادت بوسي للحديث عن ردود الفعل التي أعقبت عرض الحلقة في تصريحات صحفية مُصورة.

وقالت بوسي شلبي، بعد توجيه سؤال لها عن سخرية ياسمين عبد العزيز من وصفها للنجمة يسرا بأنها "رقم واحد في مصر والوطن العربي": “القصة مش موضوع يسرا، لأن ياسمين مُقتنعة بأن يسرا هي رقم واحد”.

وأضافت بوسي شلبي ضاحكة ومُغيرة مسار الحديث إلى موضوع آخر: “القصة إن الطرف الثاني لسه بيحب الطرف الأول، وأنا مش طرف في الموضوع”.

ويبدو من تصريح بوسي شلبي، أن ياسمين عبد العزيز ما زالت تحب رجل الأعمال محمد حلاوة، إذ استعارت كلمة "الطرف الثاني" التي سبق أن قالتها ريهام عن ياسمين عبد العزيز.

حرب كلامية بين الثلاثي:

بدأت خلال الأسبوع الماضي، حرب كلامية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بين الفنانة ياسمين عبد العزيز و الإعلامية بوسي شلبي، والفنانة ريهام حجاج زوجة طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، وشقيقته ريهام.

حيث نشرت ياسمين لقاء لـ بوسي شلبي من برنامج "الجريئة وشيخ الحارة، التي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والتي صرحت عند سؤالها برأيها حول نجومية ياسمين عبد العزيز وهل هي النجمة الاولى في الوطن العربي، لتجيبها بوسي قائلة أن يسرا هي نجمة الوطن العربي، ولم تذكر النجاحات الملموسة لـياسمين خاصةً في الموسم الدرامي الرمضاني الأخير.

ياسمين عبد العزيز ترد:

اكتفت ياسمين بالضحك تعليقاً على الفيديو، كتعليق ساخر على ماتم تداوله فيه، وصادف بعدها عرض لقاء جديد لـ بوسي مع الفنانة ريهام حجاج للحديث عن آخر أعمالها الرمضانية وجانب من

حياتها الشخصية خاصةً بعد زواجها من محمد حلاوة، لتعلق بعدها ياسمين بمنشور ضاحك على صفحتها عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"، حيث تضمن المنشور صورة بطريقة "كوميك"، للفنان أحمد العوضي من مسلسل "اللي مالوش كبير"، قائلاً:" على الله حكايتكم ياجوز حرابيق".

محمد حلاوة وشقيقته يردان على ياسمين:

وفي رد صادم من طليقها محمد حلاوة، نشر فيديو لشقيقته ريهام وهي تتحدث عن سعادتها باللقاء التليفزوني التي أجرته ريهام حجاج مع بوسي شلبي وعن ماجاء به، وتوجهت للحديث عن ياسمين قائلة:" "الحاجة اللى ضايقتنى وأزعجتنى جدا، ودى حاجة عائلية، إن أنا فوجئت بكلام بيتقال من كم ساعة.. زى حرابيق.. وكلام ميتصحش يتقال.. يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنين بنتحارب ونتهاجم.. وبيتقال علينا كلام غلط وإحنا مابنردش عشان مصلحة ولادنا.. عشان ده اللى اتعلمناه في الدنيا إننا نخاف على ولادنا".

تابعت قائلة: "بس الظاهر إن فيه ناس تانية مش فارق معاها الكلام ده.. إحنا خلاص خرجناكى من حياتنا وقفلنا صفحتك.. مش بس كدة مابنفتكركيش.. وعايزينك انتى كمان تركزى في صفحتك وتنسينا.. وحاولى إن أنتى تكونى سعيدة.. لإن إحنا بقينا سعداء وإحنا بعيد عنك.. يارب يكون الكلام ده وصلك.. لأن أنتى بكدة بتبوظى الصفحة الجديدة بتاعتك كمان".

ياسمين ورسالة غير مباشرة:

ليأتي بعدها رسالة غير مباشرة من ياسمين على كلام شقيقة محمد حلاوة، بصور عبر "انستجرام"، مضمونها:"تخيل أنا حارقلك دمك من غير مااعملك حاجة، مابالك بقى لوعملت".

العوضي يخرج عن صمته:

ووصلت القصة إلى الرد المنتظر من الفنان أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز، حيث خرج عن صمته و وجه رسالة غير مباشرة لجميع أطراف الخلاف، لينشر صورة له معها، ويعلق عليها بكلمة "بحبك".