في عيد الأب .. نهال عنبر: محدش بيحس بقيمته الا لما بيروح

حرصت الفنانة نهال عنبر، على توجيه رسالة لكل أب بمناسبة عيد “الأب”.

ظهرت نهال عنبر من خلال فيديو قامت بنشره عبر حسابها الرسمي على تطبيق “الأنستجرام”، وقالت من خلاله: “الاب ليه دور عظيم ومهم جدا في حياتنا .. هو الأمان والسند والضهر .. ويمكن محدش بيحس بقيمته الا اما بيروح منا”.

يذكر أن نشر المخرج حسام الحسيني، صورة لوالدته الفنانة نهال عنبر، عبر خاصية ستوري بحسابه على تطبيق “إنستجرام”، موجهًا لها كلمة؛ بعد خضوعها لعملية جراحية.

وكتب حسام الحسيني، في تعليقه لوالدته نهال عنبر: «حمدلله على السلامة يا روح قلبي»، وفي المقابل شاركت أمه تعليقه على الصورة، بعد تحسن حالتها.

وكانت نهال عنبر، أعلنت عبر حسابها على انستجرام، إجرائها عملية منظار في المعدة، إذ نشرت صورة لها مع الطبيب المعالج، وعلقت: «النهاردة عملت منظار في المعدة مع الدكتور: أحمد مؤنس.. الحمد لله طلعت شوية التهابات بسيطة في المعدة وكتبلي علاج ليها.. بشكر الدكتور أحمد مؤنس جدا.. الحقيقة إيده خفيفة وشاطر جدا ومحستش بتعب أثناء المنظار».