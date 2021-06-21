جامعة الدول العربية: لا يبدو في الأفق حلا للقضية الفلسطينية والشعب سينتصر

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إنه لا يبدو في الأفق أن هناك حلا للقضية الفلسطينية، مضيفا أن ما حدث في فلسطين هذه المرة مختلف عن السابق بسبب تحرك كل المناطق الفلسطينية.

وأضاف أبو الغيط، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء أمس الأحد، أن رغم الدمار الذي حققته إسرائيل في غزة لم تحقق أهدافها.

وفي السياق نفسه أشار أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إلى أن تغير المناخ يمثل تهديد مباشر للدول الواقعة في مناطق تغير المناخ، مستدركا أن جامعة الدول تشارك المجتمع الدولي في استصدار قرار خاص لمواجهة الجفاف.

فيما قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أنه يجب على إثيوبيا احترام حقوق مصر والسودان في المياه والقوانين الدولية هي التي تحكم نهر النيل.



وأضاف "أبو الغيط"، أن "المسألة ليست قرار أحادي من إثيوبيا بل يجب أن تتم بالتشاور وفق قواعد ملزمة للدول الثلاث".



وأوضح: "نحتاج إلى فاعلية ونشاط من الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة"، لافتا: "الجامعة العربية تدعم إشراك أطراف دولية ومجلس الأمن لحل قضية سد النهضة".



وأشار "لدينا أمل في التوصل إلى حل عادل ومتوازن في الملف المائي للدول الثلاث"، مردفا: "بديل عدم وصول إلى اتفاق في ملف سد النهضة سيكون خطرا على المنطقة"، مؤكدا: "المجتمع الدولي لن يقبل قتل الشعب السوداني تحت مزاعم التنمية في إثيوبيا".



وأوضح: "الإثيوبيون عليهم التزام قانون بعدم اتخاذ إجراءات تلحق الضرر بدولتي المصب"، موضحا: "الأنهار الدولية يحكمها القانون الدولي، وقواعد محددة للتعامل مع دول المنبع والمصب، وأثيوبيا عليهم الالتزام بالقانون، وهو احترام حقوق كل الدولة المطلة على النيل بعدم اتخاذ إجراءات تلحق ضررا بدولتي المصب".



وتابع: ""المجتمع الدولي يرفض ممارسات الحكومة الإثيوبية تجاه قضية سد النهضة"، مردفا: "يجب على إثيوبيا احترام حقوق مصر والسودان في المياه والقوانين الدولية".



وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بـ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، مؤكدا أنه رجل حضر مواقف صعبة في التاريخ المصري من حرب أكتوبر إلى ثورة 30 يونيو، مضيفا أن محمد أبو الغيط رجل محب لثورة 30 يونيو، وتحدث عن دعمه للثورة وهو من الرجال الذين تحدثوا وقت الشدة.



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه تحدث وقت الشدائد أبناء حكم الجماعة الإرهابية للبلاد، لافتا إلى أن أحمد أبو الغيط مواطن مصري يدافع عن بلد وعن العالم العربي من خلال عمله في جامعة الدول العربية.



وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن أحمد أبو الغيط رجل من الناس الذين نقدر مواقفهم وهو شخص محترم مدافع عن وطنة طيلة تاريخه السياسي، مستدركا أن "أبو الغيط ليس رجلا ملاوع ويقول الحقيقة دون أي مشكلة ولا يخاف ويحب وطنة".

ويستضيف الإعلامي أحمد موسى، أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، فى حوار خاص مساء اليوم الأحد، ببرنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على فضائية “ صدى البلد ” ، في الثامنة مساءً ، للتعرف على دور جامعة الدول العربية فى دعم الوصول إلى اتفاق عادل بشأن قضية السد الأثيوبي ، وكيف يرى اتهامات إثيوبيا انحياز الجامعة العربية لمصر والسودان .

ويكشف أحمد أبو الغيط، عن توقعاته لموقف مجلس الأمن والمجتمع الدولي من أزمة السد الإثيوبي ، إلى جانب دور جامعة الدول العربية في وقف السياسات الإسرائيلية في القدس .

ويتناول "أبو الغيط" الدور الداعم من جامعة الدول العربية للبنان للخروج من مأزقها السياسي الاقتصادي، إضافة إلى جهود جامعة الدول العربية في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز سبل الأمن في المنطقة.

