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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلم لم يكتمل.. وفاء عامر تنعى المنتج هانى جرجس فوزي

وفاء عامر
وفاء عامر

نعت الفنانة وفاء عامر، المخرج والمنتج  هاني جرجس فوزي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد 20 يونيو.


ونشرت وفاء عامر صورة للراحل هاني جرجس فوزي، عبر حسابها الرسمي بموقع "فبس بوك"، وعلقت: "مخرج و منتج له حلم لم يكتمل مع السلامة يا هاني الله يكرمك و يرحمك".


توفى اليوم الاحد ، المنتج والمخرج هاني جرجس فوزى حيث تم تشييع جنازته بحضور أسرته واصدقائه .

 
وكان  المخرج والمنتج السينمائي هاني جرجس فوزي قد نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشور أعلن فيه عن عودته للعمل السينمائي، بعد فترة توقف وصلت إلى عشر سنوات، منذ أن قدم آخر أعماله الإنتاجية والاخراجية للسينما، من خلال فيلم "بدون رقابة" الذي قام بإنتاجه وإخراجه عام 2009.


يشار إلى أن هاني جرجس فوزي بدأ مشواره الفني كمنتج سينمائي، ثم اتجه إلى الإخراج فقدم أفلام "بدون رقابة، أحاسيس، جارسونيرة".


هو نجل المنتج الكبير  جرجس فوزي والذي قدم العديد من الأعمال الناجحة المميزة في السينما المصرية، وجاء سر تميزها من أنه تعلم الكثير على يد عمالقة الفن داخل مصر وخارجها. 


والده  قام بإنتاج ما يقرب من 30 فيلم وأشهرهم التوت والنبوت، الزمن والكلاب، الراقصة والطبال، المجهول، وغيرهم من الأعمال التي لها تاريخ فى السينما المصرية، ومازال يحب أن يراها الجمهور.

 
هاني جرجس فوزى لديه أخ وأخت أبناء ، حيث أن أخوة هو المخرج الراحل  أسامة فوزي، صاحب روائع بحب السيما وبالألوان الطبيعية والذي توفي في يوم 8 يناير عام 2019، أما شقيقته عفاف ففضلت الابتعاد عن الوسط الفني.


تعلم هاني جرجس فوزى من والده  الكثير مثل احترام الناس وأن يكون عنده إتقان في عملي، وأن لا يقبل أي عمل، كما تعلم منه الكرامة والحفاظ على الكلمة.


توفى والده وهو في 26  من عمره  حيث كان يبدأ االاعتماد على نفسه حيث وبداية العمل معه كمساعد مخرج.

 
-تربي في السينما بين كبار الفنانين والفنانات من بينهم ” رشدي اباظه ” و ” نادية لطفي “، وأحب الإنتاج لأنها مهنة والده.


وعلى جانب آخر، شاركت وفاء عامر في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق وشريف سلامة ومي سليم وعمرو عبد الجليل وأشرف عبد الغفور وأحمد صفوت ومحمد شاهين وأحمد خليل وحمدي الميرغني ويوسف وائل نور، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

 

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