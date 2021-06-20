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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كبير مفاوضي إيران يعلن قطع مفاوضات فيينا النووية والعودة لطهران لاتخاذ قرار

صدى البلد

قال كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الموقعة بين إيران والقوى العالمية، إن القضايا العالقة المتعلقة بإعادة تفعيل الاتفاق النووي وتتطلب اتخاذ قرارات "جادة" في عواصم الدول المعنية.

 

وبحسب "برس تي في" الإيرانية، قال عباس عراقجي للصحفيين في العاصمة النمساوية فيينا، في ختام الجولة السادسة من المحادثات بين إيران والأطراف الموقعة المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني "نجح الجانبان في إحراز تقدم ، خاصة فيما يتعلق بمشروع نص اختتام محادثاتهما".

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وقال إن الجانبين الآن أقرب إلى اتفاق من أي وقت مضى.

 

وأكد أنه:"يمكن التوصل إلى اتفاق في الجولة المقبلة من المفاوضات على الرغم من أنه لا يمكن ضمانه".

 

كما تحدث المسؤول الإيراني  قائلاً إن إيران ومجموعة دول 4 + 1 توصلوا إلى فهم جيد لما ستكون عليه الصفقة وأحرزوا تقدمًا جيدًا في التفاصيل الفنية.

 

وأوضح:"المستندات جاهزة تقريبًا؛ إذا استمرت الخلافات بشأن الوثائق، فهناك خلافات واضحة للغاية من شأنها أن تسهل عملية صنع القرار في العواصم".

 

وأكد عراقجي مرة أخرى أن إيران وخمسة أطراف أخرى في الاتفاق النووي "أقرب إلى الصفقة من أي وقت مضى ، لكن هذا لا يعني أننا هناك".

 

وقال عراقجي إن العمل المتبقي 'ما زال صعباً ويحتاج إلى الكثير من الجهد والمزيد من المحادثات. لذلك قررنا قطع المفاوضات هنا، والعودة إلى إيران، ليس فقط للتشاور، ولكن هذه المرة لاتخاذ القرار".

 

يشارك ممثلو إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين في عملية فيينا منذ أوائل أبريل بهدف إيجاد طرق لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وتمهيد الطريق لتنفيذه بالكامل.

 

كما يوجد وفد أمريكي في العاصمة النمساوية ، لكنه لم يحضر المناقشات بشكل مباشر لأن الولايات المتحدة لم تعد طرفًا في الاتفاقية بعد الآن.


نيابة عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ، يترأس الاجتماعات نائب الأمين العام والمدير السياسي لخدمة العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا.

 

وتخلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الصفقة وأعاد فرض العقوبات ضد إيران التي رفعتها خطة العمل الشاملة المشتركة. كما فرض عقوبات إضافية على إيران بذرائع أخرى لا علاقة لها بالقضية النووية كجزء من حملة "الضغط الأقصى".

ايران فيينا الاتفاق النووي عباس عراقجي الولايات المتحدة

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