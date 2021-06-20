للتيسير على المواطنين.. وزير الاتصالات يعلن تطبيق التحول الرقمي فى 60 خدمة

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي تم في 60 خدمة مختلفة حتى الآن، وجاري إطلاق مجموعة جديدة للتيسير على المواطنين.

ونوه إلى أنه من ضمن هذه الخدمات خدمة تجديد رخص السيارت التي أصبحت متاحة الآن بشكل فعال على منصة مصر الرقمية، وكذلك خدمة البطاقات التموينية وتفعيلها، لافتا إلى أن منصة مصر أصبحت تتيح خدمة التوكيلات إلكترونيا أيضا.



وأضاف "عمرو طلعت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أنه في حالة عمل توكيل على المنصة يجب على المواطن التوجه إلى مكتب التوثيق من أجل التأكد من شخصيته فقط، متابعا:" الناس اللي مش هتقدر تتعامل مع المنصة ممكن تتواصل معانا على الرقم 15999 وعلى الفور سيتواصل معهم زميل يتابع التسجيل على المنصة".

وأوضح وزير الاتصالات، أن اجتماعه مع وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني اليوم كان في إطار متابعة بروتوكولات التعاون التي تتم بين الوزارتين، موضحا أن الاجتماع تناول الحديث عن المجهود المشترك الخاص بالتحول الرقمي واستعداد وزارة السياحة للانتقال إلى العاصمة الجديدة.





وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستجرى من خلال شبكة ألياف ضوئية مغلقة تصل بين المدارس وبنك الأسئلة الخاص بوزارة التربية والتعليم، منوها إلى أن إدارة الشبكات ستكون من تخصص وزارة التربية والتعليم.



وشدد على أن الحكومة بالكامل تتكاتف معا من أجل الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، منوها إلى ان تابلت الثانوية العامة مرتبط بشبكة منفصلة تماما عن الإنترنت.



ولفت إلى أن الانتقال للعاصمة سيكون انتقال لا ورقي، موضحا هذا الانتقال يستلزم إقامة عملية أرشفة ومسح ضوئي لأكثر من مليار ورقة ، منوها إلى أن قاعدة البيانات التي سيعتمد عليها داخل العاصمة مؤمنة بالكامل.



وأكد أن وزارة الاتصالات تقوم بالعديد من الاجتماعات مع الوزارات المختلفة من أجل متابعة تطورات انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية وتنفيذ التحول الرقمي، مشددا على أن الوزارت ستنتقل إلكترونيا فقط ولا وجود للخدمات الورقية داخل وزارات العاصمة الجديدة.

