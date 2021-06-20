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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي برشلونة يحصل على قرض بقيمة 525 مليون يورو

صدى البلد

وافق أعضاء نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، على الحصول على قرض يُقدر بـ 525 مليون يورو لمساعدة النادي ماديًا الموسم المقبل.

 

وعُقدت جمعية عمومية لأعضاء نادي برشلونة في مقر النادي بملعب “ كامب نو” لمناقشة الميزانية الخاصة للموسم المقبل.

 

وتم التصويت على السماح للنادي بالحصول على قرض بقيمة 525 مليون يورو، وصوت 588 فردًا من أجل الحصول على القرض، فيما صوت 28 آخرون بعدم الحصول عليه، لتتم الموافقة على طلب القرض.

 

وسيحصل نادي برشلونة على القرض من بنك جولدمان ساكس لمدة 15 عامًا وبفائدة أقصاها 3%.

 

وسيستخدم نادي برشلونة القرض لدفع جزء من الديون وسداد 200 مليون للسندات، على أن يكون الضمان الذي سيقدمه النادي للبنك هو حقوق البث التلفزيوني للبارسا.

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