خبير تربوي يكشف أهمية المدارس البديلة للثانوية العامة وأهميتها لسوق العمل ..فيديو

قال الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي ، إن مصر الان اصبح بها مدارس خاصة بالمتميزين في العلوم والرياضيات مؤكدا أن هذه المدارس تساعد علي أثقال الطلاب في العلوم والرياضيات واللغات الأجنبية ، وتمهد لهم الدخول ألي الجامعات المتقدمة علميا .



وأضاف شحاتة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، الأن أصبح لدينا مدارس التمريض والذهب والرخام والتراث وغيرها التي ترتبط بالتراث الوطني وهذه نوعيات جديدة من المدارس ، وتساعد خريجيها علي العمل فور تخرجهم ، لدينا أيضا مدارس صناعية وتكنولوجية تعطي مهارات وقدرات سوق العمل لمواكبة سوق العمل المتغير .



وأوضح شحاتة ، كل نوعية من هذه المدارس تقبل طلاب معينين أو المتميزين في أي جهة من الجهات الخاصة بها ، مؤكدا أن مصر شهدت نقلة كبيرة في إنشاء المدارس البديلة للثانوية العامة .

وتابع : أن المدارس التكنولوجية تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة ، لافتا أن المدارس البديلة ترتبط باحتياجات سوق العمل بشكل مباشر ، ويجب علي الطلاب الذين ليس لديهم قدرة علي التعليم الاكاديمي أن يلتحقوا بالتعليم المهني والمدارس البديلة .