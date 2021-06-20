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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير تربوي يكشف أهمية المدارس البديلة للثانوية العامة وأهميتها لسوق العمل ..فيديو

التربية والتعليم
التربية والتعليم

قال الدكتور  حسن شحاتة  الخبير التربوي ، إن مصر الان اصبح بها مدارس خاصة بالمتميزين في العلوم والرياضيات مؤكدا أن هذه المدارس تساعد علي أثقال الطلاب في العلوم والرياضيات واللغات الأجنبية ، وتمهد لهم الدخول ألي الجامعات المتقدمة علميا .


وأضاف  شحاتة  خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، الأن أصبح لدينا مدارس التمريض والذهب والرخام والتراث وغيرها التي ترتبط بالتراث الوطني وهذه نوعيات جديدة من المدارس ، وتساعد خريجيها علي العمل فور تخرجهم ، لدينا أيضا مدارس صناعية وتكنولوجية تعطي مهارات وقدرات سوق العمل لمواكبة سوق العمل المتغير .


وأوضح شحاتة ، كل نوعية من هذه المدارس تقبل طلاب معينين أو المتميزين في أي جهة من الجهات الخاصة بها ، مؤكدا أن مصر شهدت نقلة كبيرة في إنشاء المدارس البديلة للثانوية العامة .

 

وتابع : أن المدارس التكنولوجية تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة ، لافتا أن المدارس البديلة ترتبط باحتياجات سوق العمل بشكل مباشر ، ويجب علي الطلاب الذين ليس لديهم قدرة علي التعليم الاكاديمي أن يلتحقوا بالتعليم المهني والمدارس البديلة .

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