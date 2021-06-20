رئيس قسم المناعة يكشف حقيقة ظهور الموجة الرابعة لـ كورونا في مصر..فيديو

الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة ، رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس ، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا هي نتيجة الإجراءات التي يتخذها المواطنون ، والقرارات التي تفرضها الدولة ، والنسبة المئوية لمتلقي اللقاح ، بالإضافة إلى تحورات الفيروس ، مؤكداً أن كل هذه العوامل تلعب دورا رئيسيا في تحديد أعداد الإصابة .

وتابع " عقبة " في مداخلة هاتفية مع برنامج " آخر النهار " المُذاع على فضائية " النهار " ، أن ذلك إلى جانب الاحتفالات ، والنشاطات ، والفعاليات ، التي يقوم بها المواطنون ، مشيرا إلى أن ما حدث هو قلة التزام من المواطنين بالإجراءات الاحترازية ، وعدم اتخاذ الحكومة الاجراءات المناسبة في التوقيت المناسب ، بالإضافة إلى تحور الفيروس ، وبالتالي كل هذا أدى إلى زيادة الأعداد .

وعلق رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس ، حول ظهور الموجة الرابعة ، قائلاً : " كل شيء وارد ، وممكن تظهر الموجة الرابعة مع زيادة الأعداد ، خاصة مع بداية فصلي الخريف والشتاء " ، نظراً لزيادة الفيروسات التنفسية مع هذه الفصول ، بالإضافة إلى تواجد المواطنين في أماكن مغلقة ، وغير جيدة التهوية .

وأضاف "عقبة " ، أنه معروف عالمياً وفقاً للأبحاث العلمية ، أن سبب تحسن المناعة لدى الانسان هو استنشاق هواء نظيف ، وشرب سوائل كثيرة ، والتغذية الصحية السليمة ، وممارسة الرياضة ، والامتناع عن التدخين ، والنوم الكافي ، والابتعاد عن الضغوط النفسية .