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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا

رئيس قسم المناعة يكشف حقيقة ظهور الموجة الرابعة لـ كورونا في مصر..فيديو

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة ، رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس ، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا هي نتيجة الإجراءات التي يتخذها المواطنون ، والقرارات التي تفرضها الدولة ، والنسبة المئوية لمتلقي اللقاح ، بالإضافة إلى تحورات الفيروس ، مؤكداً أن كل هذه العوامل تلعب دورا رئيسيا في تحديد أعداد الإصابة .

 

وتابع " عقبة " في مداخلة هاتفية مع برنامج " آخر النهار " المُذاع على فضائية " النهار " ، أن ذلك إلى جانب الاحتفالات ، والنشاطات ، والفعاليات ، التي يقوم بها المواطنون ، مشيرا إلى أن ما حدث هو قلة التزام من المواطنين بالإجراءات الاحترازية ، وعدم اتخاذ الحكومة الاجراءات المناسبة في التوقيت المناسب ، بالإضافة إلى تحور الفيروس ، وبالتالي كل هذا أدى إلى زيادة الأعداد .

 

وعلق رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس ، حول ظهور الموجة الرابعة ، قائلاً : " كل شيء وارد ، وممكن تظهر الموجة الرابعة مع زيادة الأعداد ، خاصة مع بداية فصلي الخريف والشتاء " ، نظراً لزيادة الفيروسات التنفسية مع هذه الفصول ، بالإضافة إلى تواجد المواطنين في أماكن مغلقة ، وغير جيدة التهوية .

 

وأضاف "عقبة " ، أنه معروف عالمياً وفقاً للأبحاث العلمية ، أن سبب تحسن المناعة لدى الانسان هو استنشاق هواء نظيف ، وشرب سوائل كثيرة ، والتغذية الصحية السليمة ، وممارسة الرياضة ، والامتناع عن التدخين ، والنوم الكافي ، والابتعاد عن الضغوط النفسية .

 

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