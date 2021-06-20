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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد أبو الغيط: الشعب الفلسطيني يكافح وينتصر في النهاية.. فيديو

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إنه قال للمبعوث الأوروبي للسلام إن الوضع في فلسطين قابل للانفجار.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال لقائه مع الإعلامي "أحمد موسى"، برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "شامير رئيس وزراء إسرائيل الأسبق قال لعمرو موسي عام 1991 إنه سيتفاوض مع الفلسطينيين على مدار 10 سنوات دون حل".


وأشار: "أمريكا تتصور أنها تستطيع أن تحسن الأوضاع في فلسطين من خلال وقف إطلاق النار في غزة"، مردفا: "هناك شخصية متشددة تحكم إسرائيل حاليا".


وأوضح: "يجب اجتماع الرباعي العربي لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية"، متابعا: "الفلسطينيون لنم ينسوا العالم والنشيد الوطني.. والمبعوث الأوروبي ليس لديه حل للقضية الفلسطينية وكلن يستمع إلى وجهات النظر".


وتابع: "ليس لدي قلق على الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني متعلم بنسبة 100%"، مضيفا: "عدد السكان 14 مليون فلسطيني سواء على الأراضي الفلسطينية أو خارجها منهم 7 ملايين بالداخل"، لافتا: "سيصبح عدد الفلسطينيين الذين يعيشون على الأراضي الفلسطينية 10 ملايين نسمة مقابل 7.5 مليون إسرائيلي خلال 20 عاما"، مؤكدا: "الشعب الفلسطيني سينتصر في النهاية لكن سيدفع الثمن من الكفاح".
 

على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى الرباعي العربي برنامج على مسئوليتي أحمد أبو الغيط رئيس وزراء اسرائيل القضية الفلسطينية عمرو موسى جامعة الدولة العربية

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