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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فى عقر داره .. بيراميدز يسقط فى فخ التعادل امام الرجاء

جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم

سقط فريق بيراميدز فى فخ التعادل امام منافسه الرجاء البيضاوي بالتعادل السلبي ، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي في ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت محاولة هجومية أولى للرجاء البيضاوي بتسديدة قوية عن طريق سفيان رحيمي من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أحمد الشناوي بصعوبة ونجح في إبعاد الخطورة عن مرماه فى الدقيقة 10 .

 

وتلقي عمر العرجون بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف علي إبراهيم عادل لاعب بيراميدز فى الدقيقة 20 .

 

هدف محقق ضائع للرجاء البيضاوي بعد إنفراد كامل من سفيان رحيمي بمرمى بيراميدز أنهاه بتسديدة قوية بإتجاه الشباك تمكن الحارس أحمد الشناوي من إبعادها ببراعة إلى ركلة ركنية فى الدقيقة 24 .

 

وفي الدقيقة 36 ، محاولة هجومية جديدة للرجاء من الجبهة اليمنى انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها سفيان رحيمي برأسية ضعيفة وغير متقنة مرت بشكل بعيد على القائم الأيمن لمرمى الحارس أحمد الشناوي.

 

محاولة هجومية خطيرة لبيراميدز بعد انطلاقة على الجبهة اليسرى من محمد حمدي أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إبراهيم عادل بتسديدة مباشرة كادت تسكن الشباك لولا أن إصطدمت بقدم عمر العرجون لاعب الرجاء البيضاوي وتحولت إلى ركلة ركنية فى الديقة 39 .

وكاد الرجاء البيضاوي يهدف فى الدقيقة 67 ،  بعد خطأ فادح من الحارس أحمد الشناوي في الإمساك بالكرة داخل منطقة الجزاء أدى إلى وصول الكرة لأقدام سفيان رحيمي الذي سددها مباشرة بإتجاه الشباك الخالية حيث كادت أن تعلن عن أول الأهداف لولا تمركز المدافع علي جبر ونجاحه في إبعاد الكرة من على خط المرمى تماما إلى وسط الملعب.

وتقام مباراة العودة يوم الأحد القادم علي ملعب محمد الخامس .

تشكيل بيراميدز 

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

 

البدلاء

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: “شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - محمد فاروق - محمود وادي - إبراهيم حسن - محمود حمادة - دودو الجباس - أحمد أيمن منصور”.

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