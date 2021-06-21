صور ترصد تعقيم المدارس قبل وصول طلاب الثانوية العامة لعقد الامتحان التجريبي

استعدادا لبروفة البابل شيت ..

شهدت المدارس الثانوية الموجودة في مختف محافظات الجمهورية، إجراءات تنظيف وتعقيم استعدادا لاستقبال طلاب الثانوية العامة اليوم الإثنين، لعقد الامتحان التجريبي الثالث، والذي يعد بمثابة البروفة الثالثة والاخيرة لـ امتحانات الثانوية العامة.

يأتي ذلك في إطار إلتزام المدارس بتعليمات وزارة التربية والتعليم التي شددت على الالتزام بـ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد عمليات تنظيف وتعقيم المدارس الثانوية قبل وصول الطلاب .

تكشف هذه الصور عن مستوى نظافة لجان امتحانات الثانوية العامة التجريبية ، كما توضح الاهتمام بالتهوية الجيدة في اللجان ، والتباعد بين مقاعد الطلاب.

ويتوافد طلاب الثانوية العامة على مدارسهم اليوم الاثنين ، استعدادا لبدء فعاليات البروفة الثالثة والأخيرة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .



حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة “ شعبة علمي علوم” اليوم الامتحان التجريبي الثالث في مادة الأحياء من 10 صباحا حتى 1 ظهرا ، كما يؤدي طلاب “ شعبة علمي رياضة” الامتحان في مادة الاستاتيكا من 10 صباحا حتى 12 ظهرا

ويتطلب الامتحان التجريبي الثالث نزول الطلاب إلى اللجان يومًا واحدًا للتعرف على اللجنة واختبار استخدام البابل شيت.

وسيتم استكمال باقي امتحانات الثانوية العامة التجريبية من المنزل لتقليل أوقات الحضور بالمدارس تجنبًا لجائحة كورونا.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، خبرا عاجلا لطلاب الثانوية العامة ، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق البروفة الثالثة والاخيرة لـ امتحانات الثانوية العامة .

قال وزير التربية والتعليم : في الامتحان التجريبي الثالث (والذي يبدأ غدا ان شاء الله) سيستلم طلاب مدارس اللغات امتحانات المواد العلمية والرياضيات بلغة الدراسة فقط .

وأضاف وزير التربية والتعليم : أما في الامتحان النهائي سوف نوفر الاسئلة بلغة الدراسة + اللغة العربية لمن يرغب في التعريب

الإجابة على البابل شيت والتابلت

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الامتحان التجريبي الثالث المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة من اليوم الاثنين ، سيتم عقده على التابلت والبابل شيت مثل الامتحان النهائي.

وقال وزير التربية والتعليم إن الحضور في هذه الامتحانات التجريبية سيكون يوما واحدا فقط في المدارس، للتعرف عليهما، وسيتم تكملة باقي المواد من المنزل من خلال الامتحانات من موقع الوزارة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم نشر تعليمات بخصوص طريقة التعامل مع البابل شيت على موقع وزارة التربية والتعليم قريبا.