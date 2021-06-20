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رئيس التحرير
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مجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا"

الصحة: طاقة فاكسيرا الإنتاجية تصل 3 ملايين جرعة من اللقاحات يوميا

هالة زايد
هالة زايد

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، ستشهد مصر انتاج شركة فاكسيرا لقاح كورونا بالتعاون مع سينو كوفاك الصينية.

 

وأوضح مجاهد خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفقدت اليوم مجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، لمتابعة التجهيزات النهائية لخطوط الإنتاج الجديدة لتصنيع اللقاحات بتجهيزات بلغت تكلفتها حوالي 17 مليون دولار، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات.

 

وأوضح  مجاهد أن الوزيرة أكدت أن مصانع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر ستصبح أكبر مجمعًا لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الشركات المُنتجة للقاحات في العالم.

 

وأشار  إلى أن الوزيرة تفقدت أقسام المصنع المخصص لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، والذي يضم خط إنتاج و8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يتسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم، بما يعادل 6 أضعاف القدرة الإنتاجية لمصانع الشركة بالعجوزة.

 

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أشادت بجاهزية مجمع مصانع فاكسيرا، والذي تم إنشاؤه وفقًا لأعلى مستويات الجودة وطبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، كما يتميز بكونه صديق للبيئة.

 

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت أن شركة "فاكسيرا"  هي ذراع الدولة القوي في تصنيع اللقاحات، والتي ستضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، كما أوضحت أنه من المقرر تصنيع جميع لقاحات شلل الأطفال بمختلف أنواعها، ولقاح بكتيريا المكورات الرئوية بالتعاون مع الشركات الأوروبية من خلال خطوط الإنتاج الجديدة لمصانع "فاكسيرا".

 

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من تشغيل جميع الأجهزة والمعدات الطبية والكهروميكانيكية بمجمع مصانع شركة "فاكسيرا"، والانتهاء من تدريب جميع العاملين تمهيدًا لبدء تصنيع اللقاحات.

 

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة  نوهت إلى أن منظمة الصحة العالمية أرسلت وفدا من الخبراء في شهر سبتمبر الماضي، لتقييم خطوط الإنتاج بمصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وأشادوا بكافة التصميمات والإنشاءات، مضيفة أن المصنع سيعمل بالتوازي مع خطوط إنتاج الشركة بمنطقة العجوزة والتي بدأت فعليًا في تصنيع اللقاح بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية.

شركة فاكسيرا فاكسيرا 3 ملايين جرعة هالة زايد فيروس كورونا

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