الدينار الكويتى الأعلى .. تعرف أسعار العملات العربية اليوم الاثنين

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الأثنين 21 يونيو 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى...



ونرصد حركة بيع وشراء العملات العربية اليوم الأثنين فى البنك الأهلى



وسجلت العملات العربية اليوم الأثنين: بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 48.89 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك الأهلى 4.14 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك الأهلى 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك الأهلى نحو 40.25 جنيه للشراء 41.59 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين 21.66 جنيه للشراء و22.14 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.54 جنيه للشراء و 40.72 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك الأهلى 3.99 جنيهات للشراء و4.30 جنيه للبيع.



وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض والطلب.



ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى.