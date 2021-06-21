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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بين الحياة والموت... إهمال داخل نادي الأولمبي السكندري يتسبب في غرق سيف إسلام

الطفل سيف إسلام
الطفل سيف إسلام

منذ أكثر من 18 يومًا، غرق سيف إسلام، الطفل الذي يبلغ من العمر سبع سنوات، ولا يزال الطفل في غيبوبة كاملة بين الحياة والموت، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية، بعد تعرضه للغرق داخل حمام سباحة النادي الأوليمبي السكندري أثناء تلقيه تدريبات السباحة بالنادي، ليظهر حالة الإهمال داخل نادي الأوليمبي السكندري، والذي تسبب في غرق سيف.

وقال والد سيف، في بث مباشر مع موقع “صدى البلد”، إن سيف اختفى تمامًا عن الأنظار، وظل تحت المياه في قاع حمام السباحة بعد حوالي 4 دقائق ونصف تحت المياه، وهو ما لا يتحمله أي شخص كبير في الأساس، فما بالنا بطفل صغير عمره 7 سنوات.

وأضاف والد سيف، إن والدته هي أول من اكتشفت اختفائه وسألت عنه مدربه الذي لم يعرف أين ذهب، فأشار أصدقائه بأنه تحت المياه، ومع عدم وجود منقذين أو عربية إسعاف، نقل سيف في حالة حرجة إلى المستشفى وتم عمل إنعاش قلبي له ليبقى على قيد الحياة.
وتابع إسلام: "أنا بعتبره نايم لغاية دلوقتي وإن شاء الله ربنا هينجيه"، مطالبًا الدعاء لنجله وفلذة كبده حتى ينجيه الله تعالى من مرضه على خير.

وأشار إلى وجود إنشاءات حول حمام السباحة منذ سنوات وهناك أسمنت وبعض مواد البناء تتسرب داخل الحمام، وهو ما أدى إلى غرق سيف، بعد اختفاءه في قاع حمام السباحة دون أن يكتشف أحد غيابه.

وقال إن المدير التنفيذي للنادي قام بتعطيل الكاميرات داخل النادي، مناشدا كافة الجهات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتجاه مجلس إدارة النادي لمحاسبة المسئولين والمتسببين في الحادث.

وطالب محاسبة المسئول عن حالة من الإهمال والتردي داخل النادي، واتهم دارة النادي بالإهمال، والتقصير الشديد في حماية ابنه والتسبب في غرق سيف، فأين كان المدربون والمنقذون أثناء الحادث. وأشار إسلام إلى وقوع نفس الحادثة منذ حوالي 8 سنوات، ولا يزال المنقذ المتسبب في تلك الحادث موجود على قوة النادي حتى الأن، ولكن هذا دليل على التسيب والمحسوبية والمجاملات في التعيينات على حساب حياة أبنائنا.

قرارات النيابة بعد غرق سيف

وقررت نيابة باب شرق في الإسكندرية فتح تحقيقا عاجلًا في واقعة غرق الطفل سيف إسلام داخل حمام السباحة بنادي الأولمبي السكندري.
كما قررت النيابة غلق حمام السباحة وتفريغ كاميرات المراقبة وطلب استدعاء مدرب حمام السباحة والاستماع لأقوال شهود عيان الواقعة.
وكلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المعنيين بالوزارة، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بمتابعة واقعة غرق الطفل "سيف إسلام" بحمام السباحة بالنادي الأوليمبي. 
وشدد وزير الشباب والرياضة على متابعة كافة الخطوات والإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة بشأن الواقعة، إضافة إلى متابعة الحالة الصحية للطفل الذي يتواجد حالياً بالعناية المركزة.

قرارات مجلس إدارة النادي بعد غرق سيف 
من جانبه، أعلن النائب طارق السيد رئيس مجلس ادارة النادي الأوليمبي وقف التدريبات بحمامات السباحة لحين انتهاء التحقيقات في حادث غرق الطفل "سيف إسلام"، مشيرًا إلى تحمل النادي جميع تكاليف علاج الطفل سيف بالكامل.


وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي تنتظر نتائج تحقيقات النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للوائح نحو المتسبب في الغرق، بالرغم من أن الطفل سيف يعتبر من أمهر السباحين في النادي في هذه الفئة العمرية.
 

غرق سيف اهمال بين الحياة والموت سيف إسلام نادي الأوليمبي السكندري

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