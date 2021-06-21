جمعة : زيادة أرباح هيئة الأوقاف 200 مليون جنيه في العام الحالي

أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن إيرادات هيئة الأوقاف المصرية للعام المالي الحالي 2020 / 2021 تزيد عما حققته العام المالي الماضي بمائتي مليون جنيه.

وقال وزير الأوقاف -في تصريحات على هامش الحوار المفتوح الذي نظمه حزب مستقبل وطن اليوم تحت عنوان "أعمدة بناء الدولة المصرية"، إن صافي إيرادات الهيئة يعادل في الوقت الراهن مليارًا و800 مليون جنيه بزيادة قدرها 200 مليون جنيه عن العام الماضي.



وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تقوم بدورها الاجتماعي إلى جانب دورها الدعوي، حيث تشارك في بناء المدارس وتأثيثها وتأثيث منازل الأسر الأولى بالرعاية حيث قامت بتأثيث 1000 منزل وتجهيزها بكافة الأثاث والأجهزة الكهربائية.

وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة قامت بالتبرع ودعم صندوق "عطاء" الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة بـ 50 مليون جنيه من مواردها الذاتية.