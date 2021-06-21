أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم 21-6-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين 21 يونيو 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلى .



وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار اليوم الأثنين كالتالى:



وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الأثنين 15.58جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.





ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الأثنين.





سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 18.45 جنيه للشراء و 18.69 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 21.48 جنيه للشراء و 21.86جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 16.86 جنيه للشراء و 17.10جنيه للبيع .





واستقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 1.80 جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع .





اسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى اليوم الأثنين



ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .



سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.10جنيه للشراء و 14.26 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة عند 2.41 جنيه للشراء و2.43جنيه للبيع.



وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.



وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .



قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، الخميس الماضي ، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.