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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم 21-6-2021

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين 21 يونيو 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلى .

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار اليوم الأثنين كالتالى: 

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الأثنين 15.58جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع. 


ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الأثنين.


سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 18.45 جنيه للشراء و 18.69 جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 21.48 جنيه للشراء و 21.86جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 16.86 جنيه للشراء و 17.10جنيه للبيع .


واستقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 1.80 جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع .


اسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى اليوم الأثنين

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.10جنيه للشراء و 14.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة عند 2.41 جنيه للشراء و2.43جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، الخميس الماضي ، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

العملات الاجنبية البنك الاهلي الجنيه المصري جنيه الأثنين

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