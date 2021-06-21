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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احذر ترك باب غرفة الأطفال مفتوحًا أثناء نومهم.. خبيرة توضح السبب.. صور

احذر ترك الباب مفتوح
احذر ترك الباب مفتوح

قديما قالوا "الباب المغلق يرد القدر المستعجل"، وقد كشفت اليوم إحدى خبراء سلامة الأطفال عن سبب أهمية التأكد من إغلاق أبواب غرفة نوم أطفالك قبل نومهم، والذي قد يصبح بمثابة حصن من الكوارث.

 

في مقطع فيديو أثار ضجة مواقع التواصل الاجتماعي، حذرت إحدى خبراء سلامة الأطفال من ترك باب الغرفة مفتوحا أثناء نوم أطفالهم، وشاركت صورتين صادمتين للفارق الخطير.

 

عرضت «نيس» طبيبة الطوارئ وخبيرة سلامة الأطفال، الدكتورة نيس على متابعيها في TikTok، صورة تقارن بين غرفتي نوم في نفس المنزل بعد نشوب حريق: إحداهما لم يمسسها سوء، في الوقت الذي تفحمت فيه الأخرى.

هذا لأن إحدى الغرف كان بابها مغلق أثناء الحريق، بينما ترك الباب مفتوحًا في الغرفة الأخرى، خلال البحث.

 

وأوضحت: "إذا نظرت إلى الصورتين وقع حريق في نفس المنزل.. كان قد تم افتعاله لأغراض البحث".

 

وبينما كانت تشير إلى الغرفتين المختلفتين تمامًا، سألت: "في أي غرفة تفضل أن يكون طفلك، عند نشوب حريق في المنزل؟".

 

سبب ضرورة إغلاق أبواب غرف النوم

في مقطع فيديو آخر، أوضحت السبب الذي يجعل إغلاق باب غرفة نومك يحدث فرقًا كبيرًا في حالة نشوب حريق في المنزل.

 

وأوضحت: "إغلاق أبواب منزلك يقلل من كمية أول أكسيد الكربون التي تدخل إلى غرف النوم عند نشوب حريق".

 

"مما يقلل من الحرارة الموجودة في الغرفة، ويزيد من كمية الأكسجين، ويرفع من فرصة البقاء على قيد الحياة والوقت المتاح لك حتى الإنقاذ."

 

حصد مقطع الفيديو الخاص بها أكثر من 90 ألف إعجاب، وأعرب المعلقون عن امتنانهم لنصيحة الدكتورة نيس المتعلقة بالسلامة.

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