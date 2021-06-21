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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الأثنين 21-6-2021

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

ننشر  أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين 21 يونيو 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم 

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى اليوم الأثنين فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك بلوم نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك عودة نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى الاسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك العقارى المصرى العربى 4.05 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك مصر ايران للتنمية نحو 4.03جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.15جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى المصرف المتحد نحو 4.02 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى مقابل الجنيه المصرى نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر نحو 4.15جنيه للشراء و 4.18جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.07 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.05جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك الكويت الوطنىNBK نحو 4.05 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك البركة نحو 4.07جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك الإمارات دبى الوطنى نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.

 

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