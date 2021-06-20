تعليق غريب من بيراميدز بعد التعادل مع الرجاء المغربي

علق رودلفو اروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على تعادل فريقه أمام الرجاء المغربي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان هناك تعادل في المستوى والأداء بين الفريقين، لم تتح الفرصة بالشكل الكبير للفريقين، واللعب كان مغلقا، كل فريق كان ينتظر خطأ من الآخر، والمباراة خرجت تعادلا في كل شيء، لقد أنهينا ٩٠ دقيقة في القاهرة، وسيتم حسم تذكرة الصعود في مباراة العودة بالمغرب، كانت هناك بعض النقاط الإيجابية في لقاء اليوم، ونحتاج إلى تحسين البعض الآخر".

وأضاف المدير الفني: "مشاركة أحمد الشناوي في لقاء اليوم، بدلا من شريف إكرامي، ليس لها علاقة بمستوى اكرامي، فقد قدم مباراة قوية أمام سموحة في الدوري، وأنقذ أكثر من فرصة، انا المدير الفني وأمتلك الحق في إشراك اي لاعب أساسيا أو بديلا، أحاول أن أصيب بشكل جيد في تغييراتي".

وعن تصريحات لسعد الشابي المدير الفني، قال: "نحترم كل الأندية وجميع المدربين، وفي آخر مؤتمر صحفي في مباراة دور المجموعات، كان المدرب المساعد حاضرا وليس المدير الفني، ولو غضب مني فأنا أعتذر له، لأنني كنت أركز في المباراة، هذا ليس شيئا مهما جدا لنعلق عليه".

وسقط فريق بيراميدز فى فخ التعادل امام منافسه الرجاء البيضاوي بالتعادل السلبي ، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي في ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.