أخبار التوك شو: أحمد أبو الغيط يعلن الحل المناسب لأزمة سد النهضة.. وحقيقة ظهور الموجة الرابعة لـ كورونا

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات والقضايا الهامة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، ونستعرض في التقرير التالي أبرز تلك الموضوعات…

أحمد أبو الغيط يعلن الحل المناسب لأزمة سد النهضة.. فيديو

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن حل أزمة سد النهضة، يتطلب تدخل المجتمع الدولي.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال لقائه مع الإعلامي "أحمد موسى"، في برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حل ملف سد النهضة يتطلب التدخل الدولي من الولايات المتحدة والاتحاديين الأوروبي والإفريقي".



أحمد موسى محذرا: أسعار زيت الطعام واللحوم ستزيد الفترة المقبلة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حجم الإنفاق على زراعة الأراضي كبير جدا، مضيفا أن أسعار السكر ترتفع عالميا ولم تتأثر مصر بالزيادة.

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن أسعار زيت الطعام ستزيد الفترة المقبلة نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية لزيوت الطعام، لافتا إلى أن الدولة عملت على مشروعات قومية للزيوت وخاصة أن مصر تستورد 95% من الزيوت.



أحمد موسى: الإخوان انتقلوا إلى هذه الدولة بعد مغادرتهم تركيا وقطر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ماليزيا تعتبر من دول النمور، معقبا: "ماليزيا دولة من الدول النمور الأسيوية".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ماليزيا حصلت على الاستقلال في الخمسينيات، وكان لديهم مشاكل ضخمة ووضع اقتصادي صعب، وبدأت النهضة الماليزية مع بداية الثمانينيات"، مردفا: "أصبحت دولة ذات وضع اقتصادي عالمي".



الصحة: طاقة فاكسيرا الإنتاجية تصل 3 ملايين جرعة من اللقاحات يوميا

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، ستشهد مصر انتاج شركة فاكسيرا لقاح كورونا بالتعاون مع سينو كوفاك الصينية.

وأوضح مجاهد خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفقدت اليوم مجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، لمتابعة التجهيزات النهائية لخطوط الإنتاج الجديدة لتصنيع اللقاحات بتجهيزات بلغت تكلفتها حوالي 17 مليون دولار، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات.



الجامعة العربية: أمريكا تسحب منظومة الصواريخ من المنطقة لهذا السبب

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن أمريكا تسحب منظومة الصواريخ من المنطقة لاعادة صيانتها وتأهيلها، مضيفا أن أمريكا تعيد وضعية انتشار قواتها في العالم للتركيز على المحيط الهادي.



رئيس قسم المناعة يكشف حقيقة ظهور الموجة الرابعة لـ كورونا في مصر..فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة ، رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس ، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا هي نتيجة الإجراءات التي يتخذها المواطنون ، والقرارات التي تفرضها الدولة ، والنسبة المئوية لمتلقي اللقاح ، بالإضافة إلى تحورات الفيروس ، مؤكداً أن كل هذه العوامل تلعب دورا رئيسيا في تحديد أعداد الإصابة .



أبو الغيط: عدم التوصل إلى اتفاق في ملف سد النهضة خطر على المنطقة.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إنه يجب على إثيوبيا احترام حقوق مصر والسودان في المياه والقوانين الدولية هي التي تحكم نهر النيل.



المصرية للمشروعات الصغيرة: مشروعات البنية التحتية توفر فرص عمل

قالت هناء الهلالي، نائب رئيس المؤسسة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن تمويل المشروعات الصغيرة متوفر بفائدة متناقصة تقدر بـ5% في حال إنشاء المشروعات الصناعية.



غير مرتبطة بالإنترنت..وزير الاتصالات: امتحانات الثانوية العامة تجرى من خلال شبكة ألياف ضوئية مغلقة

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن خدمة تجديد رخص السيارت أصبحت متاحة الآن بشكل فعال على منصة مصر الرقمية، وكذلك خدمة البطاقات التموينية وتفعيلها، منوها إلى أن منصة مصر تتيح خدمة التوكيلات إلكترونيا أيضا.