لماذا يجب أن نشرب الحليب قبل الذهاب إلى الفراش؟

فوائد صحية غير متوقعة لتناول كوب من الحليب قبل الذهاب إلى النوم.. حيث يعتبر الحليب مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية ، وهو صحي لعظامك ، وله فوائد أكثر إذا شربته قبل النوم. على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أسرع ، والنوم بعمق دون الاستيقاظ في منتصف الليل ، وحتى فقدان الوزن!

إليك وفقا لموقع برايت سايد فوائد شرب كوب لذيذ من الحليب قبل النوم وهو طريقة سهلة حقًا لجعل حياتنا أكثر صحة .

تحسين جودة نومك

يحتوي الحليب على مركبات يمكنها تحسين جودة نومك وأظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على البشر والحيوانات أن شرب الحليب يمكن أن يؤدي إلى نوم أفضل . يحتوي الحليب على التربتوفان والميلاتونين ، مما قد يساعدك على النوم بشكل أسهل وأسرع. يلعب التربتوفان دورًا مهمًا في إنتاج السيروتونين ، والذي بدوره يعزز مزاجك ، ويمكن أن يساعدك على الاسترخاء ، ويعمل أيضًا كمقدمة للميلاتونين.

يساعد الميلاتونين على تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية ويجهزك للنوم. أظهرت الأبحاث أن تناول مكملات الميلاتونين والتريبتوفان يمكن أن يقلل من القلق والاكتئاب اللذين قد يتفاقمان في وقت النوم.

الحليب مصدر كبير للبروتين

إذا تناولت العشاء في وقت مبكر جدًا قبل النوم ، فقد تواجه مشاكل في النوم طوال الليل. إذا كنت ترغب في تجنب الاستيقاظ في منتصف الليل بسبب الجوع ، فحاول شرب الحليب قبل النوم.

المساعدة على الاسترخاء

يمكن أن يساعدك شرب الحليب قبل النوم على منحك تأثيرا مهدئا ويمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن فيمكن أن يتسبب النوم السيئ في زيادة الوزن ، لذا فإن تحسينه قد يساعدك على العودة إلى وزنك الطبيعي. نظرًا لأن الحليب مليء أيضًا بالبروتينات المغذية ، فهو بديل جيد للوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل.