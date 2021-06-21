عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلح بين مدرب بيراميدز و الرجاء

صدى البلد

 

احتوى الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز سوء التفاهم الذي تحدث عنه المدرب التونسي لسعد الشابي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي بعدما أكد أنه حزين لعدم مصافحة المدرب الأرجنتيني له بعد المباراة.

أكد المدرب في حديثه مع المدير الفني التونسي أنه لم يقصد أي شيء وخرج بعد نهاية المباراة حيث كان التركيز منصبا تماما على النتيجة ولا توجد أي خلافات بينهما وهو سعيد بوجوده وفريق الرجاء في مصر.

ودخل المدير الفني الأرجنتيني في وصلة من الضحك مع المدرب حول إجهادتهما للغة الإسبانية ويتمنى أن تخرج مباراة الإياب بالصورة المثالية بين الناديين.

علق رودلفو اروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على تعادل فريقه مساء اليوم، أمام الرجاء المغربي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان هناك تعادل في المستوى والأداء بين الفريقين، لم تتاح الفرصة بالشكل الكبير للفريقين، واللعب كان مغلقا، كل فريق كان ينتظر خطأ من الآخر، والمباراة خرجت تعادل في كل شيء، لقد أنهينا ٩٠ دقيقة في القاهرة، وسيتم حسم تذكرة الصعود في مباراة العودة بالمغرب، كانت هناك بعض النقاط الإيجابية في لقاء اليوم، ونحتاج إلى تحسين العض الأخر".

وأضاف المدير الفني: "مشاركة الشناوي في لقاء اليوم، بدلا من شريف إكرامي، ليس لها علاقة بمستوى اكرامي، فقد قدم مباراة قوية أمام سموحة في الدوري، وأنقذ أكثر من فرصة، انا المدير الفني وامتلك الحق في إشراك اي لاعب أساسيا أو بديلا، أحاول أن أصيب بشكل جيد في تغييراتي".

وعن تصريحات لسعد الشابي المدير الفني، قال: "نحترم كل الأندية وجميع المدربين، وفي آخر مؤتمر صحفي في مباراة دور المجموعات، كان المدرب المساعد حاضرا وليس المدير الفني، ولو غضب مني فأنا أعتذر له، لأنني كنت أركز في المباراة، هذا ليس شيء مهم جدا لنعلق عليه".

سقط فريق بيراميدز فى فخ التعادل امام منافسه الرجاء البيضاوي بالتعادل السلبي ، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي في ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيراميدز الرجاء المغربي الأرجنتيني رودلفو أروابارينا لسعد الشابي الكونفيدرالية

ترشيحاتنا

متحدث الري لصدى البلد.. مشروع الربط الملاحي يجمع بين دول حوض النيل

لعب الجولف مع حفيده اليتيم.. هكذا قضى الرئيس الأمريكي بايدن عيد الأب

المفتي: الإخوان أول من روجوا لمصطلح فقهاء السلطان بقصد تشويه العلماء

صلح بين مدرب بيراميدز و الرجاء

التموين: لا يوجد إضافة مواليد في الوقت الحالي لبطاقات التموين .. فيديو

أمام المعازيم.. عروسان يحلقان شعرهما خلال حفل الزفاف.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

أول تعليق من الرجاء المغربي بعد التعادل مع بيراميدز

تعليق غريب من بيراميدز بعد التعادل مع الرجاء المغربي

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

صدمة لـ إكرامي .. مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

أخبار التوك شو.. أحمد أبوالغيط يعلن الحل المناسب لأزمة سد النهضة.. أحمد موسى: الإخوان انتقلوا إلى هذه الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأب 2021 .. سر إعلانه وطرق الإحتفال به

طريقة عمل الزيتون المخلل .. 5 وصفات مختلفة

صد هجوم بحري| ختام المناورة "رعد- 5" بالمنطقة الشمالية العسكرية.. صور

بإطلالة جريئة.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

فيديو

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ