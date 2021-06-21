صلح بين مدرب بيراميدز و الرجاء

احتوى الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز سوء التفاهم الذي تحدث عنه المدرب التونسي لسعد الشابي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي بعدما أكد أنه حزين لعدم مصافحة المدرب الأرجنتيني له بعد المباراة.

أكد المدرب في حديثه مع المدير الفني التونسي أنه لم يقصد أي شيء وخرج بعد نهاية المباراة حيث كان التركيز منصبا تماما على النتيجة ولا توجد أي خلافات بينهما وهو سعيد بوجوده وفريق الرجاء في مصر.

ودخل المدير الفني الأرجنتيني في وصلة من الضحك مع المدرب حول إجهادتهما للغة الإسبانية ويتمنى أن تخرج مباراة الإياب بالصورة المثالية بين الناديين.

علق رودلفو اروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على تعادل فريقه مساء اليوم، أمام الرجاء المغربي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان هناك تعادل في المستوى والأداء بين الفريقين، لم تتاح الفرصة بالشكل الكبير للفريقين، واللعب كان مغلقا، كل فريق كان ينتظر خطأ من الآخر، والمباراة خرجت تعادل في كل شيء، لقد أنهينا ٩٠ دقيقة في القاهرة، وسيتم حسم تذكرة الصعود في مباراة العودة بالمغرب، كانت هناك بعض النقاط الإيجابية في لقاء اليوم، ونحتاج إلى تحسين العض الأخر".

وأضاف المدير الفني: "مشاركة الشناوي في لقاء اليوم، بدلا من شريف إكرامي، ليس لها علاقة بمستوى اكرامي، فقد قدم مباراة قوية أمام سموحة في الدوري، وأنقذ أكثر من فرصة، انا المدير الفني وامتلك الحق في إشراك اي لاعب أساسيا أو بديلا، أحاول أن أصيب بشكل جيد في تغييراتي".

وعن تصريحات لسعد الشابي المدير الفني، قال: "نحترم كل الأندية وجميع المدربين، وفي آخر مؤتمر صحفي في مباراة دور المجموعات، كان المدرب المساعد حاضرا وليس المدير الفني، ولو غضب مني فأنا أعتذر له، لأنني كنت أركز في المباراة، هذا ليس شيء مهم جدا لنعلق عليه".

سقط فريق بيراميدز فى فخ التعادل امام منافسه الرجاء البيضاوي بالتعادل السلبي ، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي في ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.