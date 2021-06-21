وزير الري : إثيوبيا غير قادرة على الملء الثاني بالكامل

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري ، أن إثيوبيا حجزت المياه عن السودان وكان يمكن تأجيل هذا الملء الأول، وحينما فتحت إثيوبيا البوابات السفلية للسد تسببت في تلوث مياه السودان، منوهًا الى أن إثيوبيا تسببت في جفاف وفيضانات وتلوث مياه السودان في سنه واحدة.

وأضاف "عبدالعاطي" وزير الري ، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تدخل الاتحاد الافريقي في هذه الأزمة لم يضف شيئًا، حيث إنه كان يحتاج مزيد من الوقت لفهم الأمور الفنية وما حدث من إثيوبيا تجاه السودان، كما أن الاتحاد كان متفرج ولم يقدم أي حل للأزمة.

وأوضح وزير الري أن إثيوبيا لم يكن لديها أي إرادة سياسية وهربوا من اتفاق واشنطن، كما أنهم تهربوا وتحدثوا عن عدم قبولهم للاتفاق، مشددًا على أن تعنت إثيوبيا مستمر وتريد دائمًا البدء في المفاوضات من النقطة الأولى.

وكشف وزير الري ، عن أن هناك مشاكل فنية في السد وأن دراسته غير مكتملة وأمان السد وكفاءته قليلة، منوهًا الى أن السد كان مخطط تشغيله في 2014، وإثيوبيا لن تقدر على الملء الثاني للسد كاملًا.