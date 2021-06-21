أخبار التوك شو.. أحمد أبوالغيط يعلن الحل المناسب لأزمة سد النهضة.. أحمد موسى: الإخوان انتقلوا إلى هذه الدولة

تناول برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها فى التقرير الآتى:

عالم مصرى:جهود الدولة فى التواصل مع علمائها و مواطنيها بالخارج حديث العالم..فيديو

قال الدكتور وجيه المراغى، الفائز بأعلى وسام فى الهندسة من كندا، أن كندا بها حوالي 100 ألف مهندس، ويتم اختيار عدد محدود منهم للتكريم كل عام بوسام “أونتاريو”.

أبو الغيط: حزين على الوضع المأساوي في لبنان.. فيديو

علق أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، على الوضع في لبنان، قائلا "حزين على الوضع المأساوي في لبنان".

أحمد أبو الغيط: الحكومة الليبية قادرة على فرض سيطرتها على الأرض.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إنه سيشارك الأربعاء القادم في اجتماعات برلين حول الأوضاع في ليبيا.

الصحة: طاقة فاكسيرا الإنتاجية تصل 3 ملايين جرعة من اللقاحات يوميا

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، ستشهد مصر انتاج شركة فاكسيرا لقاح كورونا بالتعاون مع سينو كوفاك الصينية.

الجامعة العربية: أمريكا تسحب منظومة الصواريخ من المنطقة لهذا السبب

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن أمريكا تسحب منظومة الصواريخ من المنطقة لاعادة صيانتها وتأهيلها، مضيفا أن أمريكا تعيد وضعية انتشار قواتها في العالم للتركيز على المحيط الهادي.

رئيس قسم المناعة يكشف حقيقة ظهور الموجة الرابعة لـ كورونا في مصر..فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة ، رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس ، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا هي نتيجة الإجراءات التي يتخذها المواطنون ، والقرارات التي تفرضها الدولة ، والنسبة المئوية لمتلقي اللقاح ، بالإضافة إلى تحورات الفيروس ، مؤكداً أن كل هذه العوامل تلعب دورا رئيسيا في تحديد أعداد الإصابة .

الحكومة تحذر: مصادرة أي "توك توك" غير مرخص خلال تلك الفترة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المكون المالي شكل عائقا أمام ترخيص التوك توك، موضحًا أن رئيس الوزراء وجه بوضع تيسيرات ومحفزات لأصحاب "التوك توك" لتقنين أوضاعهم وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مقطعة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين فى تقنين أوضاعهم، لافتًا إلى أن هناك 2.5 إلى 3 ملايين توك توك في شوارع مصر.



أبو الغيط: عدم التوصل إلى اتفاق في ملف سد النهضة خطر على المنطقة.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إنه يجب على إثيوبيا احترام حقوق مصر والسودان في المياه والقوانين الدولية هي التي تحكم نهر النيل.

أحمد أبو الغيط يعلن الحل المناسب لأزمة سد النهضة.. فيديو

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن حل أزمة سد النهضة، يتطلب تدخل المجتمع الدولي.

العشماوى: 1.6 تريليون جنيه مساهمة قطاع التجارة الداخلية فى الدخل القومى

قال الدكتور إبراهيم العشماوى، معاون وزير التموين أن قطاع التجارة الداخلية هو أكبر قطاع اقتصادي فى جمهورية مصر العربية، ويساهم بنسبة 21.6 % من إجمالي الدخل القومي.

أحمد موسى: الإخوان انتقلوا إلى هذه الدولة بعد مغادرتهم تركيا وقطر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ماليزيا تعتبر من دول النمور، معقبا: "ماليزيا دولة من الدول النمور الأسيوية".