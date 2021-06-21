أبو الغيط: هذا حل سد النهضة.. والقضية الفلسطينية ستنتصر.. وحزين على لبنان

أجرى الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الأحد، حوارا مفصلا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تحدث فيه عن عدة أمور تشغل بال المواطن المصري والعربي، وخاصة ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي.

سد النهضة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن الولايات المتحدة أوقفت مساعداتها الاقتصادية إلى أثيوبيا لرفضها سياساتها التي تتبعها.



وأضاف "أبو الغيط"، أن الإثيوبيين عليهم الالتزام بعدم اتخاذ إجراءات تلحق الضرر بدولتي المصب"، موضحا: "الأنهار الدولية يحكمها القانون الدولي، وقواعد محددة للتعامل مع دول المنبع والمصب، وأثيوبيا عليها الالتزام بالقانون، وهو احترام حقوق كل الدولة المطلة على النيل بعدم اتخاذ إجراءات تلحق ضررا بدولتي المصب".



وأشار: "المجتمع الدولي يرفض ممارسات الحكومة الإثيوبية تجاه قضية سد النهضة"، مردفا: "يجب على إثيوبيا احترام حقوق مصر والسودان في المياه والقوانين الدولية".

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن حل أزمة سد النهضة، يتطلب تدخل المجتمع الدولي.



وأضاف "أبو الغيط"، أن حل ملف سد النهضة يتطلب التدخل الدولي من الولايات المتحدة والاتحاديين الأوروبي والإفريقي.



وأشار: "المجتمع الدولي لن يقبل اهتزاز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي"، مردفا: "الجامعة العربية تدعم إشراك أطراف دولية ومجلس الأمن لحل قضية السد"، مؤكدا: "المجتمع الدولي لن يقبل بالتصرفات الأحادية من إثيوبيا لأننا لا نعيش في غابة".

القضية الفلسطينية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إنه قال للمبعوث الأوروبي للسلام إن الوضع في فلسطين قابل للانفجار.

وأضاف "أبو الغيط"، أن : "اسحق شامير رئيس وزراء إسرائيل الأسبق قال لعمرو موسي عام 1991 إنه سيتفاوض مع الفلسطينيين على مدار 10 سنوات دون حل".



وأشار: "أمريكا تتصور أنها تستطيع أن تحسن الأوضاع في فلسطين من خلال وقف إطلاق النار في غزة"، مردفا: "هناك شخصية متشددة تحكم إسرائيل حاليا".



وأوضح: "يجب اجتماع الرباعي العربي لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية"، متابعا: "الفلسطينيون لن ينسوا العام والنشيد الوطني.. والمبعوث الأوروبي ليس لديه حل للقضية الفلسطينية وكان يستمع إلى وجهات النظر".



وتابع: "ليس لدي قلق على الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني متعلم بنسبة 100%"، مضيفا: "عدد السكان 14 مليون فلسطيني سواء على الأراضي الفلسطينية أو خارجها منهم 7 ملايين بالداخل"، لافتا: "سيصبح عدد الفلسطينيين الذين يعيشون على الأراضي الفلسطينية 10 ملايين نسمة مقابل 7.5 مليون إسرائيلي خلال 20 عاما"، مؤكدا: "الشعب الفلسطيني سينتصر في النهاية لكن سيدفع الثمن من الكفاح".

الصراع الأمريكي الروسي

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن الطرف الوحيد القادر على تدمير أمريكا هى روسيا، مضيفا أن أمريكا تفكر في ضم روسيا إليها في مواجهة الصين.



وأكد أبو الغيط، أن أمريكا تنظر إلى الصين أنها القوة الصاعدة التي تهددها، مشيرا إلى أن أمريكا تسحب منظومة الصواريخ من المنطقة لإعادة صيانتها و تأهيلها.

وأضاف أبو الغيط، أن أمريكا تعيد تركيز قواتها للاستعداد لقوة اقتصادية وعسكرية وهى الصين، لافتا إلى أن الأمن الاسرائيلي الأهم لأمريكا وبينهما مصالح مشتركة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن روسيا لديها نفوذ في المنطقة ويجب أن يواجه نفوذ أمريكا، مشيرا إلى أن الصين لديها قواعد عسكرية في جيبوتي والخليج ولن تنسحب من المنطقة.

الأوضاع الليبية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إنه سيشارك الأربعاء القادم في اجتماعات برلين حول الأوضاع في ليبيا.



وأضاف "أبو الغيط"، أنه: "أتمنى التوافق على خروج القوات التركية والمرتزقة وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية"، مشيرا: "تركيا ما زالت حتى الآن متواجدة في ليبيا بقواعد عسكرية".



وأوضح: " تركيا دولة ذات تأثير كبير في العالم الإسلامي وشرق المتوسط لأنها دولة كبيرة، وتركيا أبلغت بتأمينها مطار كابول في أفغانستان حتى لا تقسوا واشنطن عليها".



وأكد: "الحكومة الليبية قادرة على فرض سيطرتها على الأرض"، موضحا: "وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تطالب بصفة مستمرة بضرورة طرد القوات التركية والمرتزقة من بلادها".

الأوضاع اللبنانية

علق أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، على الوضع في لبنان، قائلا "حزين على الوضع المأساوي في لبنان".

وأضاف "أبو الغيط"، خلال لقائه مع الإعلامي "أحمد موسى"، في برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إدارة المساعدات الإنسانية في جامعة الدول العربية لا تمتلك شيئا"، لافتا إلى أن "المجتمع الدولي يفرض عقوبات على لبنان أو يهدده بذلك".

وأشار أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية: "زرت لبنان والأردن وشاهدت جهدا عربيا لدعم اللاجئين السوريين".