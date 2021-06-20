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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تمدد القيود المفروضة على السفر عبر الحدود مع كندا والمكسيك

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تمدد القيود المفروضة على السفر مع كندا

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في تغريدة، اليوم الأحد عن أن السلطات الأمريكية قررت تمديد حظر السفر غير الضروري على الحدود البرية مع كندا والمكسيك حتى 21 يوليو على الأقل.

وقال مسؤولون إن “التطورات الإيجابية في الأسابيع الأخيرة وتشارك مع وكالات أمريكية أخرى في مجموعات عمل خبراء البيت الأبيض مع كندا والمكسيك لتحديد الشروط التي بموجبها يمكن تخفيف القيود بأمان وبشكل مستدام”.

وتم فرض القيود بعد تعليق السفر في كندا، الذي أعلن يوم الجمعة.

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