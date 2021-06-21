قريبا في مصر .. مواصفات هافال H6 موديل 2021 العالمية| صور

يواصل الصانع الصيني تألقة داخل الاسواق العالمية للسيارت، واستطاع أن يضع بصمة قوية في هذا المجال، نسبة إلى الطرازات المتنوعة بين العديد من الاصدارات والفئات المطروحة، وتعد شركة هافال الصينية واحدة من أقوى الشركات المنافسة داخل الأسواق العالمية، التي اشتهرت بإطلالة السيارت الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV.

وجاءت الانطلاقة الأولى من النسخة H6 التابعة لـ هافال خلال عام 2011، وواصلت استراض الجيل الثالث من هذه النسخة حينما كشفت إلى الأضواء في عام 2020، لكن تشير بعض الأنباء حول انطلاق هذه السيارة إلى الأراضي المصرية قريبًا، وعلى الرغم من عدم توافر التفاصيل الخاصة بهذه النسخة بالتحديد، الا أن التقارير العالمية بشأن هذه السيارة أفادت بالكثير.

المواصفات العالمية للنسخة هافال H6 موديل 2021

تعتمد السيارة هافال H6 على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصان، مع 285 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضفاة إلى نسخة اخرى من 4 اسطوانات أيضا، و لكنها بسعة 2000 سي سي، بقوة 224 حصان، وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 385 نيوتن/متر.

تتوفر السيارة بخيارات متعددة حول ناقل الحركة، الاول يدوي سداسي السرعات، والآخر سباعي السرعات DCT ثنائي القابض، إضافة إلى ناقل حركة مكون من 9 سرعات طراز DCT.

القياسات الهيكيلية لـ هافال H6 موديل 2021 العالمية

جاءت السيارة هافال H6 موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4653 مم، و بعرض يقدر بـ 1.886 مم، مع ارتفاع يبلغ 1.730 مم، و قاعدة عجلات 2.680، 2.783 مم.

التجهيزات الخاصة بـ هافال H6 موديل 2021 العالمية

وترتكز السيارة هافال H6 موديل 2021 على عجلات رياضية تتراوح بين 18 إلى 19 بوصة، بينما تضم باقة من التجهيزات الداخلية مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة والخرائط، وعجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة المهام، بالاضافة إلى حزمة من وسائل الأمان و تشمل فرامل مانعة للنغلاق ABS، و EBD، و برنامج دعم الفرامل BA، و برنامج الثبات الالكتروني ESP.

كما تضم السيارة مساشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، و خاصية تجاوز المرتفعات و الشواهق، و فرامل يد كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية، وزر تغعيل و ايقاف المحرك، مع قفل مركزي للأربعة أبوب، و منظومة وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS.