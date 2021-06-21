وزير الري: لا توجد وقائع عن بيع إثيوبيا المياه لإسرائيل.. وهي أحلام غير واقعية

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية الري، أنه لا يمتلك أي وثائق أو وقائع على بيع إثيوبيا المياه لإسرائيل، موضحا انه لا يعتمد في المعرفة على استنتاجات ويجب أن يكون هناك حقائق، وهناك أحلام غير واقعية وفكرة بيع المياه غير مطروح.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه خلال عمله كمستشار لمنظمة تعمل في إثيوبيا تم التخطيط لإنشاء أول مشروع متعدد الأغراض على النيل الأزرق بالتنسيق مع مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا، إلا أن إثيوبيا فاجئت الجميع في 2011 وأعلنت عن بناء سد غير معلن دون الرجوع لدول المصب وللاتفاقية.

وتابع: "إثيوبيا تتحدث دائمًا عن السيادة ولكنها تعطي لنفسها الحق في التحدث باسم دول أخرى"، مشددًا على أن أفعال إثيوبيا أحادية وتضر بدول المصب، كما أن إثيوبيا تحاول خرق فرقة بين الدول الافريقية ودول المصب، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تتحدث عن الاتفاق بين دول النيل وتقسيم المياه على أنها اتفاقيات استعمارية، إلا أن هذه الاتفاقيات كانت إثيوبيا مستقلة وقت توقيعها، كما أن الأرض كانت تابعه للسودان.

وزير الري: لا توجد وقائع عن بيع اثيوبيا المياه لإسرائيل.. وهي أحلام غير واقعية

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية الري، أنه لا يمتلك أي وثائق أو وقائع على بيع إثيوبيا المياه لإسرائيل، موضحا انه لا يعتمد في المعرفة على استنتاجات ويجب أن يكون هناك حقائق، وهناك احلام غير واقعية وفكرة بيع المياه غير مطروح.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه خلال عمله كمستشار لمنظمة تعمل في إثيوبيا تم التخطيط لإنشاء أول مشروع متعدد الأغراض على النيل الأزرق بالتنسيق مع مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا، إلا أن إثيوبيا فاجئت الجميع في 2011 وأعلنت عن بناء سد غير معلن دون الرجوع لدول المصب وللاتفاقية.

وتابع: "إثيوبيا تتحدث دائمًا عن السيادة ولكنها تعطي لنفسها الحق في التحدث باسم دول أخرى"، مشددًا على أن أفعال إثيوبيا أحادية وتضر بدول المصب، كما أن إثيوبيا تحاول خرق فرقة بين الدول الافريقية ودول المصب، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تتحدث عن الاتفاق بين دول النيل وتقسيم المياه على أنها اتفاقيات استعمارية، إلا أن هذه الاتفاقيات كانت إثيوبيا مستقلة وقت توقيعها، كما أن الأرض كانت تابعه للسودان.

وفي السياق ذاته، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن الجامعة العربية شكلت لجنة في نيويورك تضم السعودية والأردن والعراق ومندوب الجامعة لتنسيق الطرح العربي بشأن سد النهضة أمام مجلس الأمن مع مصر والسودان .



وأضاف أبو الغيط، في حوار الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إن مناقشة أزمة السد الإثيوبي في مجلس الأمن ربما تحتاج إلى تصويب من أعضاء المجلس، لذلك يجب أن تتبني إحدى الدول الأعضاء بمجلس الأمن طلب مصر والسودان لمناقشة ملف السد.



وتابع الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن مجلس الأمن لا يستطيع التخلي عن مسئوليته لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، مستدركا أن هناك تهديد للأمن والسلم الدوليين بسبب أزمة السدود التي قد تتطور إلى مواجهة تؤدي إلى عدم الاستقرار.



وتوقع الأمين العانم، أن يكون هناك جلسة يعقدها مجلس الأمن لمناقشة ملف السد الإثيوبي، موضحا أن الجامعة ترفض أي أجراء أحادي تقوم به إثيوبيا لتهديده الأمن المائي.



وأكمل أن المزاعم الإثيوبية عن وجود صدام عربي افريقي غير صحيح ومحاولة منها للحصول على الدعم الإفريقي، موضحا أن ثلث العالم العربي يقيمون في قارة إفريقيا.