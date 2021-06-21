تقارير تكشف مفاجآت جديدة حول إطلاق سلسلة هواتف هواوي Mate 50

كشفت تقارير أن شركة هواوي الصينية لن تلغي إصدار هواتفها الرائدة من فئة Mate وهي هواتف Huawei Mate 50 هذا العام ، وذلك بعدما ذكرت تسريبات في الفترة الماضية أن الشركة لن تقوم بإصدارها هذا العام بسبب مواجهتها عدد من المشكلات التي تعوق إصدارها.



وبحسب تقرير جديد من موقع Notebookcheck فإن شركة هواوي على أسوأ التقديرات ستقوم بإطلاق هواتف Huawei Mate 50 في وقت متأخر من هذا العام ، قد يكون في شهر نوفمبر أو ديسمبر ، وهو توقيت متأخر كثيرا عن الموعد الطبيعي لإطلاق السلسلة.

أسباب تأخر إطلاق هواوي لهواتف Huawei Mate 50



وشهد قسم الهواتف الذكية في شركة هواوي وقتًا سيئًا في عامي 2020 و 2021 مقارنة بالسنوات السابقة، بعدما تم إدراجها في القائمة السوداء التجارية من حكومة الولايات المتحدة في عام 2019 ، والذي تسبب في إحداث خسائرمهولة في مبيعات الشركة.

وإلى جانب التأثيرات السلبية التي نتج عنها وضع هواوي على القائمة السوداء والتي أثرت على إصدار بعض الهواتف، وكانت المشكلة الأكبر التي تعاني منها الشركة والتي أخرت إطلاق هواتف Huawei Mate 50 بسبب النقص الهائل في أشباه الموصلات اللازمة لتصنيع الهواتف والتي تعد جزء ا رئيسيا في تصنيعها.



وأثار قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلغاء حظر التطبيقات الصينية تيك توك ووي شات جدلا كبيرا ، حيث اعتقد البعض أنها تمهيدا لتحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ، ولكن الحكومة الأمريكية لا زال موقفها من شركة هواوي الصينية والشركات الأخرى المحظورة موقفا ثابتا.

