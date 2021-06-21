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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : الدولة تستهدف منح قائدي التوكتوك معاشا وتأمينا اجتماعي

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب

ثمن النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، قرار الدكتور مصطفي مدبولي بتكليف الوزارات المختصة بتقنين أوضاع التوكتوك حيث يعتبر ذلك استجابة سريعة لمطالب المواطنين، معقبا " التوكتوك أصبح من الظواهر القاتلة والخطيرة بالمجتمع ونعتزم ضبط استخدامه حاليا".

 

أكد " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الحكومة تستهدف دمج قائدي التوكتوك بمظلة الحماية الاجتماعية وذلك بتوفير معاش وتأمين اجتماعي لهذه الفئة، لافتا إلي أن خطة التقنين تستند إلي حوافز ومزايا من شأنها تشجيع المواطنين علي الترخيص.

 

و أضاف أمين لجنة القوي العاملة، أن إحلال التوكتوك بسيارات " ميني فان" ضمن خطة الدولة في توطين صناعة سيارات الغاز والتي تتميز بإنخفاض تكلفة الانفاق المتعلقة بتموينها وغيرها من التفاصيل.

 

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وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" وتشجيع أصحابها على الترخيص، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية.

 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال الاجتماع ضرورة على أهمية تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" على مستوى الجمهورية، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها، لافتا إلى أن هناك فوائد واسعة من التقنين، سواء للمجتمع، أو لصاحب "التوك توك" نفسه، الذي سيتم التأمين عليه، وسيكون له معاش.

 

وأشار السفير نادر سعد، إلى أن المناقشات أوضحت أن عدد مركبات "التوك توك" التي تم ترخيصها حتى الآن لا يتجاوز 10% من إجمالي المركبات في 22 محافظة، بدأت إجراءات الترخيص بها، مؤكداً أن رئيس الوزراء كلف الوزراء المعنيين بتقديم مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات "التوك توك" لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم.

 

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء : سيتولى وزير التنمية المحلية التنسيق مع المحافظين لتيسير إجراءات ترخيص سيارات "الميني فان" كوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية، كما سيتم العمل على دخول مركبات "التوك توك" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات "الميني فان" التي سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي.

 

 

وأوضح السفير نادر سعد، أن وزارة الداخلية ستتولى دراسة المدة المقترحة للإنتهاء من تراخيص جميع مركبات "التوك توك" الموجودة حالياً، حسب الطاقة الاستيعابية للوحدات المرورية، مع إمكانية تخصيص ساحات لأعمال الفحص، وإعطاء التراخيص خاصة بمركبات "التوك توك" لتيسير الإجراءات.

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