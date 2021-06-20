أخبار العالم.. تحذيرات دولية من أعمال عنف خلال انتخابات إثيوبيا.. والجيش الليبي يكشف سبب إغلاق الحدود مع الجزائر

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الأمم المتحدة تحذر آبي أحمد من حدوث أي عنف في الانتخابات البرلمانية

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش السلطات والزعماء السياسيين الإثيوبيين ومؤيديهم على ضمان أن يتمكن جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحرية وسلمية في الانتخابات البرلمانية المقررة في إثيوبيا غدًا الاثنين، وفق ما ذكرت شبكتي شينخوا الصينية وسي إن إن الأمريكية.

أول زيارة دولية.. وزير خارجية إسرائيل الجديد يزور دولة عربية

قالت وسائل إعلام عبرية إن وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، يائير لابيد سيزور قريبًا دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي.

بريطانيا توجه رسالة شديدة اللهجة لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

وجهت بريطانيا، اليوم الأحد، رسالة شديدة اللهجة إلى إثيوبيا مطالبة حكومة آبي أحمد بوقف العنف الفوري في البلاد.

واشنطن بوست: سلسلة أزمات كارثية تهدد انتخابات إثيوبيا

بينما تستعد إثيوبيا، غدا الاثنين، لإجراء أول انتخابات عامة في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد، تهدد سلسلة من الأزمات الكبرى نجاح تلك الانتخابات التي تأجلت مرتين، ويخشى كثيرون من فوضى في الاقتراع، ومنع الملايين من الإدلاء بأصواتهم.

البرهان يصدر مرسومًا يمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكمًا ذاتيًا

قالت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأحد، إن رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أصدر مرسومًا دستوريًا بمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكمًا ذاتيًا.

اليمين يحافظ على مواقعه بالانتخابات الإقليمية الفرنسية.. وحزب ماكرون يفشل في الاختبار

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الثامنة مساء، في الدور الأول من الانتخابات الإقليمية الفرنسية، حيث حافظ اليمين على مواقعه متقدما على اليمين المتطرف، بينما يفشل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون في أحدث اختبار لشعبيته، وفقا لاستطلاعات الرأي الأولية.

ليبيا.. مسؤول عسكري: فتح الطريق الساحلي من جهة واحدة فقط

قال آمر غرفة تأمين وحماية "سرت – الجفرة" اللواء إبراهيم بيت المال، إن فتح الطريق الساحلي الرابط بين مصراتة وسرت بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، كان من جهة واحدة فقط من الطريق، وهي الجهة الغربية.

إيران .. إغلاق طارئ لمحطة الطاقة النووية في بوشهر

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في نبأ عاجل، بأن السلطات الإيرانية أغلقت محطة الطاقة النووية في بوشهر، بشكل طارئ.

قرار عاجل من السعودية بشأن استيراد الخضروات والفواكه

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، منع دخول أي شحنة خضروات وفواكه إلى المملكة إلا بإذن استيراد مسبق.

رئيس وزراء إسرائيل يوجه رسالة تهديد إلى حماس

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى حركة حماس في قطاع غزة، قائلا "صبرنا نفد".

بايدن يدعو رئيس أفغانستان لزيارة واشنطن .. والبيت الأبيض يعلن الموعد

أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني، وعبد الله عبد الله رئيس مجلس المصالحة الوطنية لزيارة الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.

إدارة بايدن تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

قال جاك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية اتهامها بمحاولة تسميم المعارض الروسي اليكسي نافالني.

محمد بن سلمان: 8 مشروعات سكنية وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع

دشن ولى العهد السعودي محمد بن سلمان 8 مشروعات سكنيّة وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع بتكلفة إجمالية تجاوزت 4 مليارات ريال، وفقا لما أفادت به صحيفة عاجل.

أول تعليق من إدارة بايدن على تصريحات زعيم كوريا الشمالية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن واشنطن تعتبر تصريحات زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون حول استعداده للحوار والمواجهة مع الرئيس جو بايدن، "إشارة مثيرة للاهتمام".

الجيش الليبي يكشف تفاصيل إغلاق الحدود مع الجزائر

كشف الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، أنه أغلق الحدود مع الجزائر بسبب العملية الأمنية الجارية في غرب البلاد ضد الإرهاب.

للمرة الأولى.. السعودية تدرس السماح للمحلات والمطاعم بالعمل وقت الصلاة

يحسم مجلس الشورى السعودي، غدا الاثنين، أمر توصية حكومية بشأن عدم إلزام المحال التجارية والمطاعم في السعودية بإغلاق أبوابها خلال فترة الصلاة باستثناء صلاة الجمعة.