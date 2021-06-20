رايو فايكانو يرافق إسبانيول ومايوركا للدوري الإسباني

تأهل فريق رايو فايكانو لبطولة الدوري الإسباني “ لا ليجا” موسم 2021-2022 بفوزه على جيرونا بهدفين نظيفين، في إياب نهائي الملحق المؤهل للمسابقة.

وكان رايو فايكانو خسر مباراة ذهاب نهائي الملحق أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف، ليعود لـ الليجا بعد فوزه اليوم بثنائية.

جارسيا أحرز الهدف الأول لـ رايو فايكانو في الدقيقة السابعة، ليضاعف بعدها تاريخو من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتحصل فيلاسكيز لاعب رايو فايكانو على البطاقة الحمراء في الدقيقة 56، لكن ذلك لم يمنع فريقه من المحافظة على النتيجة، والعودة لليجا.

يذكر أن رايو فايكانو قد ودع منافسات الليجا موسم 2018-2019، بعدما احتل المركز العشرين والأخير آنذاك.

واحتل رايو فايكانو المركز السادس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ليخوض الملحق المؤهل لليجا، ويفوز على ليجانيس في نصف النهائي ثم جيرونا في النهائي، ليرافق إسبانيول وريال مايوركا للدوري الموسم المقبل.