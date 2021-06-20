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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رايو فايكانو يرافق إسبانيول ومايوركا للدوري الإسباني

رايو فايكانو
رايو فايكانو

تأهل فريق رايو فايكانو لبطولة الدوري الإسباني “ لا ليجا” موسم 2021-2022 بفوزه على جيرونا بهدفين نظيفين، في إياب نهائي الملحق المؤهل للمسابقة.

وكان رايو فايكانو خسر مباراة ذهاب نهائي الملحق أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف، ليعود لـ الليجا بعد فوزه اليوم بثنائية.

 جارسيا أحرز الهدف الأول لـ رايو فايكانو في الدقيقة السابعة، ليضاعف بعدها تاريخو من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتحصل فيلاسكيز لاعب رايو فايكانو على البطاقة الحمراء في الدقيقة 56، لكن ذلك لم يمنع فريقه من المحافظة على النتيجة، والعودة لليجا.

يذكر أن رايو فايكانو قد ودع منافسات الليجا موسم 2018-2019، بعدما احتل المركز العشرين والأخير آنذاك.

واحتل رايو فايكانو المركز السادس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ليخوض الملحق المؤهل لليجا، ويفوز على ليجانيس في نصف النهائي ثم جيرونا في النهائي، ليرافق إسبانيول وريال مايوركا للدوري الموسم المقبل.

الدوري الإسباني لا ليجا دوري الدرجة الثانية الدرجة الثانية رايو فايكانو

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