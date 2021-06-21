قررا اختبار حبهما .. فانفصلا بعد تحقيق رقم قياسي .. فيديو

الثنائي قررا في عيد الحب اختبار حبهما فقيدا أيديهما 123 يوما وساعتين متواصلة

عرضت قناه “روسيا اليوم”، فيديو يؤكد انفصال الثنائي الأوكراني الكسندر وفيكتوريا أبطال قصة تقييد اليدين أمام تمثال الوحدة ، حيث أن الثنائي قررا في عيد الحب اختبار حبهما فقيدا أيديهما 3 اشهر ويوم وساعتين متواصلة .



وأضاف الفيديو أن الثنائي تمكنا بذلك من تسجيل رقم قياسي ، واكد الفيديو أن الثنائي تحدثا عن أن سبب الانفصال يعود ألي " برود العلاقة " واصفين " تقييد اليدين " بأنه فعل لم يقدم علية احد حتي رواد الفضاء .

والجدير بالذكر أن ألكسندر وفيكتوريا أمضوا 123 يوما مقيديْن بالسلسلة مع بعضهما، و قد لاحظ ممثلو "جينيس " للأرقام القياسية، أن إنجازهما لا مثيل له في العالم .



