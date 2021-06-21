حارس الزمالك يرحب بالتواجد في نادي الاتحاد السكندري | تفاصيل

وعد محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري والمعار من صفوف الزمالك، محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بالبقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة حال عدم تلقيه أي عروض خارجية عقب أولمبياد طوكيو.

ويرغب محمد صبحي في الاستمرار داخل صفوف الاتحاد السكندري لمدة موسم أخر بسبب صعوبة الحصول على فرصة المشاركة مع نادي الزمالك في تواجد ثلاثي الفريق "جنش وأبوجبل ومحمد عواد".

وعقد محمد مصيلحي جلسات مع حارس الفريق محمد صبحي خلال الفترة الماضية وتم الإتفاق على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر بعد موافقة نادي الزمالك.

وفي سياق آخر قرر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري صرف مكافأة الفوز على المقاصة للاعبي الفريق لتحفيزهم قبل مواجهة غزل المحلة من أجل تحقيق الفوز.

ويرغب محمد مصيلحي في تحفيز اللاعبين من أجل الزحف نحو المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري وضمان التواجد في المربع الذهبي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزا مهما على مصر المقاصة بهدفين لهدف فى المباراة التى أقيمت على استاد الإسكندرية، فى إطار مباريالت الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

الفوز ارتقى بالاتحاد السكندري 4 مراكز دفعة واحدة وأصبح في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وتجمد رصيد مصر للمقاصة في المركز السابع بـ36 نقطة.

تقدم خالد قمر للاتحاد السكندري في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعدما لعب فوزي الحناوي كرة في منطقة الجزاء تجاه محمد الصباحي الذي أرسلها مباشرة لمهاجم فريقه الذي سددها رأسية في شباك المقاصة.

وأبدع خالد قمر في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة 23 من عمر المباراة بعدما تبادل لاعبو الفريقين الكرة ثم ذهبت لمهاجم أصحاب الأرض الذي لعب مقصية رائعة سكنت شباك المقاصة.

وحصل مصر للمقاصة على ركلة جزاء احتسبها محمد الحنفي بعد العودة إلى مراجعة الفيديو بداعي وجود عرقلة من خالد الغندور في منطقة جزاء فريقه.

وقلص باسم مرسي الفارق في الدقيقة 40 من عمر المباراة بعدما صوب ركلة الجزاء بقوة وبالرغم من تحرك محمد صبحي مع الكرة إلا أنها نجحت في العبور إلى الشباك.