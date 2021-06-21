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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو أديب يعلن تلقيه لقاح كورونا: أنا اتطعمت علشان مركبش القطر

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

 

قال الإعلامي عمرو أديب، إن فيروس كورونا حق ويجب علينا الالتزام بالإجراءات الوقائية والحصول على اللقاح فور وصوله.
 

وأضاف “أديب” خلال تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، :" اللقاح يعطي نسبة كبيرة من الثقة"، متابعا: الناس بتحاول تطعم معظم عيلتها عشان يقعدوا مع بعض عادي..دول ناس فاهمة".
 

وأوضح أن أرقام الإصابات في مصر في انخفاض وهذا يدل على وعي المواطنين، مشيرا إلى أن عدد الإصابات انخفض بنسبة 60% والوفيات بنسبة 30%ـ وهذا إنجاز حقيقي.
 

وتابع: "يبدو أن المتحور الهندي دلتا لم بعد إلى مصر..لو المتحور وصل مصر كنا هنشوف زيادة كبيرة جدا في الإصابات".
 

وكشف عن أنه حصل على لقاح كورونا، قائلا:" أنا اتطعمت باللقاح الصيني سينوفارم..مضيفا: أنا اطعمت عشان لو جالي كورونا مركبش القطر".

وفي نفس السياق قالت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في جنوب شرق آسيا بونام خيترابال سينج، في تصريحات نقلتها صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، "إننا بحاجة إلى تعزيز جهودنا باستمرار الإجراءات الاحترازية وإجراء مزيد من الاختبارات والعزل"، مشددة على ضرورة تنفيذ تدابير الحماية الشخصية ومنها التباعد الجسدي ونظافة اليدين وارتداء الأقنعة بشكل صارم.

وأضافت سينج "يجب أن تكون هذه الإجراءات سارية المفعول ولفترات أطول في المناطق التي تشهد المزيد من المتغيرات القابلة للانتقال"، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تشمل تدابير الحماية الشخصية أيضا التنظيف والتطهير وجودة التهوية والمراقبة وتتبع الحالات والعزل والحجر الصحي، فيما تشمل تدابير التباعد الجسدي الحد من التجمعات والحفاظ على المسافة الآمنة في الأماكن العامة أو أماكن العمل، والقيود على حركة السفر الداخلية والتدابير الدولية المتعلقة بالسفر للخارج.

 

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