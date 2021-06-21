من سوريا إلى ألمانيا فطوكيو.. ملاكم يمارس شغفه باسم اللاجئين في العالم..فيديو

هرب من الحرب في بلدة الي المانيا قبل 6 سنوات ، واليوم يستعد للمنافسة في أولمبياد طوكيو



عرضت قناه الحدث العربية فيديو لملاكم سوري يدعي وسام سلامة ، هرب من الحرب في بلدة إلي المانيا قبل 6 سنوات ، واليوم يستعد للمنافسة في أولمبياد طوكيو.



واضاف الفيديو أن الملاكم السوري سيشارك في المنافسة ضمن فريق مكون من 29 لاعبا من لاجئين من دول مختلفة قائلا " مارست الملاكمة من اجل سوريا في البداية ، والان أمارس الملاكمة من اجل العالم بأسرة وهناك لاجئون في جميع أنحاء العالم ولهذا السبب أنا أمارس الملاكمة من أجلهم جميعا .

واوضح الفيديو أن وسام يسعي للفوز بميدالية ياسم جميع لاجئي العالم ، ومدربوه يعتبرونه قدوة ستحفز غيره من اللاجئين ، حيث حددت الأمم المتحدة يوما عالميا لتكريم اللاجئين ويصادف هذا اليوم يوم 20 يونيو كل عام .